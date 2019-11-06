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ASAT'tan Korkuteli ve Demre'ye asfalt

Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü, tamamlanan altyapı projelerinin ardından asfaltlama çalışmalara hız verdi.

06.11.2019 14:54 | Son Güncelleme: 06.11.2019 14:59 ASAT'tan Korkuteli ve Demre'ye asfalt
Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü, tamamlanan altyapı projelerinin ardından asfaltlama çalışmalara hız verdi. ASAT ekipleri alt yapısı tamamlanan Korkuteli ve Demre'de bozulan yollarda asfaltlama çalışması yapıyor.

Korkuteli Uzunoluk Mahallesi'nde ASAT tarafından kanalizasyon imalatı yapılan ve altyapı aşaması tamamlanan noktalarda asfaltlamaya geçildi. Emülsiyon asfalt ile kaplanan güzergahın yaklaşık 10 kilometre uzunluğunda olduğu belirtildi. Devam eden çalışmaların kısa süre içerisinde bitirilmesi ve kasım ayı başında hizmete sunulması hedefleniyor.

Demre'de bozulan yollara asfalt

ASAT ekipleri Antalya genelinde alt yapı çalışmalarının yanı sıra çalışmaların tamamlandığı bölgelerde asfalt çalışmalarını da büyük bir titizlikle sürdürüyor. ASAT bu kapsamda Demre'de de içme suyu ve kanalizasyon şebeke arızası tamiratları sırasında bozulan yolların onarımını gerçekleştirdi. - ANTALYA

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Korkuteli, Antalya, Demre, Güncel

Kaynak: İHA

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