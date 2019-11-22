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ASAT'tan su arızalarına hızlı müdahale

Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü ekipleri 10 ayda kent genelinde 68 bin 784 abone ve hat arızasını çözüme kavuşturdu.

22.11.2019 13:45 | Son Güncelleme: 22.11.2019 13:50ASAT'tan su arızalarına hızlı müdahale
Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü ekipleri 10 ayda kent genelinde 68 bin 784 abone ve hat arızasını çözüme kavuşturdu.

Büyükşehir Belediyesi, içme suyunu temiz, etkin ve kesintisiz bir hizmet anlayışıyla abonelerine ulaştırmaya devam ediyor. ASAT Genel Müdürlüğü, Alo ASAT 185, WhatsApp ihbar hattı, Cimer, Mubim, dilekçe, mail, info, sosyal medya ve şahsi müracaatlar gibi her türlü kanaldan gelen arıza ve imalat talepleri için 7 gün 24 saat vardiya usulü değerlendiriyor.

ASAT Genel Müdürlüğü, il genelinde 10 ayda 81 personelle yaklaşık 68 bin 784 abone ve hat arızasını çözüme kavuşturdu.

ASAT Su Şebeke Şube Müdürlüğü ekipleri, son olarak Konyaaltı İlçesi Molla Yusuf Mahallesi 1420 Sokak ile 1427 sokak kesişiminde yer alan içme suyu arızasına hızla müdahale ederek vatandaşların mağduriyetini engelledi. ASAT Su Arıza Merkezine gelen ihbar üzerine Molla Yusuf Mahallesine giden ekipler 'fiziki kaçak arama cihazı' ile içme suyu sağlayan hatta kaçak olduğunu tespit ederek borunun patlak olan noktasını belirledi.

Arızaya zamanında müdehale

Ekiplerin noktasal olarak yaptığı kazı çalışmasının ardından arıza giderildi ve kaçak önlenmiş oldu. Gerçekleştirilen tespit ve onarım çalışması sayesinde hem içme suyunun boşa akması önlendi hem de vatandaşların basınç düşüklüğü veya kesinti yaşamasının önüne geçildi. Mahalle sakinleri ASAT ekiplerine mağduriyetlerinin kısa sürede çözülmesinden dolayı teşekkür etti. - ANTALYA

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Güncel

Kaynak: İHA

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