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ASAT'tan vatandaşa erişim kolaylığı

Antalya Büyükşehir Belediyesi Antalya Su ve Atıksu İdaresi Genel Müdürlüğü (ASAT), tüm kamu hizmetlerine tek bir noktadan erişim sağlayan e-devlet kapısındaki uygulamalarını hayata geçirdi.

18.10.2019 11:34ASAT'tan vatandaşa erişim kolaylığı
Antalya Büyükşehir Belediyesi Antalya Su ve Atıksu İdaresi Genel Müdürlüğü (ASAT), tüm kamu hizmetlerine tek bir noktadan erişim sağlayan e-devlet kapısındaki uygulamalarını hayata geçirdi. Vatandaşlar bu sayede e-devlet üzerinden ASAT abonelik ve fatura işlemlerini gerçekleştirebilecek.

ASAT Genel Müdürlüğü, Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı tarafından entegrasyonu sağlanarak vatandaşların hizmetine sunulan e-devlet hizmetleri ile bilişim alanında yeniliklerini sürdürmeye devam ediyor. 42 milyondan fazla kullanıcının yararlandığı "www.turkiye.gov.tr" adresi üzerinden hizmet veren e-Devlet Kapısı'na eklenen ASAT Abone Bilgileri Sorgulama ve Fatura Bilgileri Sorgulama hizmetleri ile vatandaşların abonelik ve fatura işlemlerini takibi kolaylaştı.

E-devlet ortamına kişisel hesabı ile giriş yapan kullanıcılar artık ASAT'ın sunduğu verilerle abone bilgilerine ve geçmiş kayıtlarla birlikte güncel fatura bilgilerine kolaylıkla ulaşabilecek. Fatura ödemeleri ise ASAT veznelerinin yanı sıra banka şubelerinden, internet bankacılığı üzerinden veya kurumun internet sayfasındaki "online ödeme" sekmesinden kolaylıkla yapılabiliyor. - ANTALYA

Güncel

Kaynak: İHA

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