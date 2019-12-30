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Asatspor'da hedef süper lig

Tekerlekli Sandalye Basketbol 1. Lig'de mücadele eden Antalya Büyükşehir Belediyesi Asatspor, hedefini süper lig olarak belirledi.

30.12.2019 15:50 | Son Güncelleme: 30.12.2019 15:50 Asatspor'da hedef süper lig
Tekerlekli Sandalye 1. Lig'de mücadele eden Antalya Büyükşehir Belediyesi Asatspor, hedefini süper lig olarak belirledi.

Ligin ilk yarısında oynadığı 11 karşılaşmanın 9'unu kazanarak, devre arasına üçüncü sırada giren mavi beyazlı takım, 3 günlük aranın ardından ikinci yarı hazırlıklarına Kepez Turgut Özal Salonunda başladı.

Teknik direktör Hakan Sun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sezonun ilk yarısında şanssız iki mağlubiyet aldıklarını belirtti.

İkinci yarı öncesinde mental ve fiziki olarak iyi durumda olduklarını ifade eden Sun, "İkinci yarıya güzel bir şekilde hazırlanarak, mağlup olduğumuz takımlara bu sefer biz mağlubiyet yaşatacağız. Hedefimiz Süper Lig'e çıkmak. İnşallah, bir aksilik olmazsa çıkacağımızı da düşünüyorum." diye konuştu.

Sun, süper ligin bütçeli takımların olduğunu çok zor bir lig olduğunun altını çizerek, onların arasına girerek kendilerini kanıtlamak istediklerini belirtti.
Takımlarının en önemli eksiğinin tanıtım olduğunu ifade eden Sun, "Bu şehirde sadece Antalyaspor yok. Şehirde basketbol denilince en üst ligde biz varız." diye konuştu.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, basketbol, Güncel

Kaynak: AA

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