Haberler » Güncel » Asayiş denetiminde yakalanan FETÖ şüphelisi tutuklandı

Asayiş denetiminde yakalanan FETÖ şüphelisi tutuklandı

Kırklareli'nde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyeliğinden aranan, asayiş denetiminde yakalanan şüpheli tutuklandı.

31.10.2019 10:04Asayiş denetiminde yakalanan FETÖ şüphelisi tutuklandı
Kırklareli'nde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyeliğinden aranan, asayiş denetiminde yakalanan şüpheli tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Babaeski İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Karamesutlu köyü yakınlarındaki asayiş denetiminde M.Ü.Y. yönetimindeki otomobili durdurdu.
GBT sorgulamasında şüpheli hakkında "FETÖ/PDY üyesi" olduğu iddiasıyla yakalama kararı bulunduğu tespit edildi.
Gözaltına alınan M.Ü.Y, Babaeski Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilerek İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kırklareli, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
13:00 "Biz hala iddialı bir ortak olmayı sürdürmek istiyoruz"
13:00 "Sürdürülebilir kalkınma için muazzam bir fırsat var önümüzde"
13:00 Avustralya'da acı biber sosu şişelerine saklanmış uyuşturucu bulundu
12:59 Çanakkale gelibolu'daki türbeyi ziyaret eden herkes türk bayrağı asıyor
12:59 Damacanalar, meyve suları havada uçuştu, market savaşa alanına döndü
12:58 AYM, Yüce Divan sıfatıyla, İlker Başbuğ hakkında açılan Ergenekon davasının, "muhakeme şartının...
12:56 Kanada'dan PKK'nın propagandasına yalanlama
31.10.2019 13:02:08