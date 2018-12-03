Asayiş Şube Müdüründen üşüyen ellere eldiven

03 Aralık 2018 Pazartesi 13:27



03 Aralık 2018 Pazartesi 13:27

Asayiş Şube Müdüründen üşüyen ellere eldivenErzurum'da '3 Aralık Dünya Engelliler Günü' çeşitli etkinliklerle kutlandıERZURUM - Erzurum'da '3 Aralık Dünya Engelliler Günü' dolayısıyla Havuzbaşı Atatürk Anıtı önünde toplanan engelli dernekleri Atatürk anıtına çelenk koyarak, basın açıklaması yaptı. Programda soğuk hava nedeniyle engelli bir vatandaşın üşüyen ellerini gören Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürü Harun Kaplan, kendi eldivenini vatandaşın ellerine giydirdi. Atatürk Anıtına çelenk sunumu ardından basın açıklaması yapan Türkiye Sakatlar Derneği Erzurum Şube Başkanı Sadullah Efe, "Engellilerin toplumsal hayata eşit ve üretken bireyler olarak katılımlarının zorunluluğuna dikkat çeken, devlete bu alanda görev ve sorumluluklar yükleyen Engelliler Bildirisinin ruhuna ve taleplerimize uygun düzenlemeler hala hayata geçirilmiyor. Siyaset kurumu, nüfusunun onda birinden fazlasını oluşturan 8,5 milyon engelliyi, sorunlardan doğrudan etkilenen aileleriyle birlikte 25 milyon kişinin sorunlarını tam anlamıyla algılamıyor ve yerinde çözümler üretemiyor" açıklamalarında bulundu.Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Cemil İlbaş'da, "Biz her zaman ASP olarak yanlarındayız. Bugün 3 Aralık Dünya Engelliler Günü. Engelliler günü kutlu olsun" şeklinde konuştu.Programda soğuk hava nedeniyle engelli bir vatandaşın üşüyen ellerini gören Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürü Harun Kaplan, kendi eldivenini vatandaşın ellerine giydirdi.Program kırmızı karanfil dağıtımıyla son buldu.