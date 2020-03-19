Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› 3. Sayfa ››Asayiş uygulamaları hızla devam ediyor - Haberler

Asayiş uygulamaları hızla devam ediyor

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekiplerince asayiş uygulamaları hız kesmeden devam ediyor.

19.03.2020 14:39 | Son Güncelleme: 19.03.2020 14:39
Asayiş uygulamaları hızla devam ediyor
Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekiplerince asayiş uygulamaları hız kesmeden devam ediyor.

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, Güvenlik Şube Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin katılım gösterdiği Sakarya Caddesi üzerindeki asayiş uygulamasında bir çok araç durdurularak arandı. Aranan araçlarda bir olumsuzlukla karşılaşılmazken aynı zamanda araçlarda bulunan kişilerin üst aramaları ve kimlik kontrolleri yapıldı. Uygulamaların aralıksız bir şekilde devam edeceği vurgulandı. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

Etiketler : Adıyaman, Polis, 3. Sayfa

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Yorumlar

Manşet 

Haberler

Son Dakika: Abdurrahim Albayrak’ın yaptırdığı koronavirüs testinin sonucu negatif çıktı Haberler
Son Dakika: Abdurrahim Albayrak'ın yaptırdığı koronavirüs testinin sonucu negatif çıktı
Akiş GYO, bünyesindeki AVM’leri kapatma kararı aldı Haberler
Akiş GYO, bünyesindeki AVM'leri kapatma kararı aldı
Salgın nedeniyle evde olan Eda Taşpınar, Instagram’dan siyah mayolu pozunu paylaştı Haberler
Salgın nedeniyle evde olan Eda Taşpınar, Instagram'dan siyah mayolu pozunu paylaştı
Son dakika: Emekli Orgeneral Aytaç Yalman’ın koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiği ortaya çıktı Haberler
Son dakika: Emekli Orgeneral Aytaç Yalman'ın koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiği ortaya çıktı
Rusya’dan koronavirüs aşısı için sevindiren haber! Bilim insanları virüsün gen haritasını çıkardı Haberler
Rusya'dan koronavirüs aşısı için sevindiren haber! Bilim insanları virüsün gen haritasını çıkardı
Koronavirüsten şüphelenen örnek vatandaşın sergilediği hareket, kameralara yansıdı Haberler
Koronavirüsten şüphelenen örnek vatandaşın sergilediği hareket, kameralara yansıdı
Otomotiv devi Honda, koronavirüs nedeniyle Türkiye’de üretimi durduracak Haberler
Otomotiv devi Honda, koronavirüs nedeniyle Türkiye'de üretimi durduracak
Loading