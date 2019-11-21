Haberler » Güncel » Asayiş uygulamasında uyuşturucu madde ele geçirildi - Haber

Asayiş uygulamasında uyuşturucu madde ele geçirildi

Osmaniye'de polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen asayiş uygulamasında bir otomobil ve şahısın üzerinde esrar ele geçirildi.

21.11.2019 09:24 | Son Güncelleme: 21.11.2019 09:25
'de polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen asayiş uygulamasında bir otomobil ve şahısın üzerinde esrar ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğünce, kentteki ana arterlerde ve otobüs durakları önünde gerçekleştirilen "şok" uygulamada ekipler, şüpheli kişi ve araçlarda arama yaptı.
Aramalarda, şüphe üzerine durdurulan bir otomobilde paspasın altına gizlenmiş 96 gram esrar maddesi bulundu. Uygulamada bir şahsın üzerinde 5 parça halinde 5,5 gram toz esrar ele geçirildi.
Denetimlerde 192 kişinin kimlik sorgusunu yapan ekipler, bir araç sürücüsüne de ceza kesildi.
Asayiş uygulamasında uyuşturucu madde ele geçirildi

Osmaniye, Polis, Güncel

Kaynak: AA


Son Dakika Güncel Haberleri
10:42 Adana'da dizi oyuncusu yağma suçundan tutuklandı
10:41 Hobi için diktiği kabaklar 40 kiloya ulaştı
10:40 Komşusuna kızdı, köpeğini buz tutan yolda yürüttü
10:40 Trabzonspor'un borcu azaldı
10:35 Son dakika: Milli Savunma Bakanı Akar: 145 kilometre uzunlukta 30 kilometre derinlikte güvenli bölge sağlandı
10:34 AK Parti Erzurum Milletvekili Ban: "28 Şubat sürecinin utanç günlerini hatırlatan bu zihniyeti...
10:33 Beyoğlu'nda çocukları taciz ettiği iddia edilen adam, mahalleli tarafından dövüldü
10:29 Soğuk espriler! En İğrenç espriler ve en soğuk espriler
10:19 Yaşar Büyükanıt, ölmeden önce verdiği son röportajda FETÖ'cü savcıyı affetmedi
10:15 Metrobüs alt geçidinde bozulan asansör vatandaşları zora soktu
10:13 Saray'a giden CHP'li iddiasını gündeme getiren Rahmi Turan'dan yeni yazı: Kaynağım endişelendi, söz verdim ismi unutacağım
09:51 En güzel köpek isimleri! Dişi köpek isimleri, erkek köpek isimleri
08:30 Son dakika: Genelkurmay Eski Başkanı Emekli Orgeneral Yaşar Büyükanıt vefat etti
21:50 Son dakika: İran destekli gruplar İdlib'de sığınmacı kampına saldırdı: 12 sivil hayatını kaybetti
21.11.2019 10:43:03