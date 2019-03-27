Asbiad'ın Konuğu Doğanoğlu Oldu

Antalya
İş İnsanları Derneği'nin (ASBİAD) toplantısına, AK Parti
'nin Konyaaltı
Belediye Başkanı Gaye Doğanoğlu
konuk oldu.
ASBİAD Başkanı Emre Şandal başkanlığında, yönetim kurulu üyelerinin katılımıyla Antalya Tenis
ve İhtisas Kulübü'nde düzenlenen programda, Doğanoğlu projelerini anlattı.
Konyaaltı'nda 48 ülkeden insanların yaşadığını aktaran Doğanoğlu, "65 gündür Konyaaltı'nı karış karış geziyorum. Belediye başkanı seçilirsem hazırladığımız tüm projeleri gerçekleştireceğiz." diye konuştu.
Antalya'nın 14 milyon turist
ağırlamasına rağmen turistlerin Konyaaltı'na gelmediğini dile getiren Doğanoğlu, Çakırlar Mahallesi'ndeki imar sorununu da çözeceklerini bildirdi.
AK Parti, Konyaaltı, Antalya, Güncel
Kaynak: AA