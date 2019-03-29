ASBİAD Konyaaltı Belediyesi Başkan Adaylarıyla Buluştu

Toplantıya, Batı Akdeniz Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu (BAKSİFED) Başkanı Sayın Abdullah Erdoğan, Antalya İş Kadınları Derneği (ANTİKAD) Başkanı Sayın Dr. Aynur Doğan, Organize Sanayi Bölgesi İş İnsanları Derneği (OSİAD) Başkanı Sayın Ahmet Kasapoğlu, Konyaaltı Sanayici ve İş İnsanları Derneği (KONYSİAD) Başkanı Sayın İlhami Kaplan, Antalya Sanayici ve İş İnsanları Derneği (ANSİAD) geçmiş dönem Başkanı Sayın Mehmet Hacıarifoğlu, ASBİAD Yüksek Danışma Kurulu Başkanı Sayın Levent Hilmi Ünsal, ASBİAD Onur Üyesi Sayın Fikri Bayhan ile iş insanları katıldı.

Belediye Başkan adayları, Antalya için büyük önem arz eden, bölgede faaliyette bulunan şirket yöneticilerine kendilerini ve seçilmeleri durumunda hayata geçirmeyi planladıkları projeleri tanıttı.

10 BİN İSTİHDAM HEDEFİ

ASBİAD Başkanı Sayın Mustafa Emre Şandan konuk Belediye Başkan adaylarına Antalya Serbest Bölgesi'ndeki firmalar ve çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Antalya Serbest Bölgesi'nde faaliyette bulunan 100'ün üzerinde firmanın yaklaşık 5 bin kişiye istihdam sağladığını ve 1 milyar dolara yakın ihracat gerçekleştirildiğini ifade eden Şandan, sorun bulunmasına rağmen hem üretimi hem ihracat hem de istihdamı artırmak için çalıştıklarını kaydetti.

Serbest Bölgesi'nde doğal gaz bulunmadığına dikkat çeken Emre Şandan, uygun projelerin yapılması ve doğru yönlendirilmesi halinde yeni büyüme alanlarıyla birlikte önümüzdeki süreçte bölgedeki istihdamın 10 bin kişiye ulaşacağını söyledi.

Serbest Bölge'de mega yat üretimin ağırlıklı olduğunu, elektrik-elektronik, tekstil ve tıbbi araç gereç ile bitki klonlama gibi üretim sektörlerinde de üretim yapıldığına dikkat çeken Emre Şandan, şöyle devam etti.

''İhracatı ve istihdamı artırmak için bölgemizdeki üyelerimizle birlikte çalışıyoruz. Sıkıntılar yaşamamıza rağmen ülkemize değer yaratmak için uğraşıyoruz. İhraç edilen bir otomobilden kilogram başına 10-15 dolar değer yaratılırken bölgemizdeki mega yat ihracatında ise kilogramda 40-45 dolar katma değer yaratıyoruz. Yat sektörü otomotiv sektörüne göre 3 kat daha fazla katma değer yaratıyor.''

Adaylar dünyaca ünlü süper yat, medikal, elektronik, otomotiv yan sanayi firmalarının yer aldığı bölgenin, Antalya'nın sadece bir turizm şehri değil, katma değeri yüksek bir sanayi şehri olduğunun ve Türkiye'nin ihracatına büyük katkı sağladığının kanıtı olduğunu bir kez daha altını çizerek, ellerinden geleni yapacaklarını belirttiler.

Kaynak: Bültenler