ASCE'den çalışanlarına iftar yemeği

ASCE İnşaat A.Ş. çalışanları, kurucu başkan Abdulkadir Konukoğlu'nun verdiği iftar yemeğinde aileleriyle birlikte bir araya geldi.
Mutfak Sanatları Merkezi'nde düzenlenen yemeğe SANKO Holding Yönetim Kurulu Üyesi Cengiz Konukoğlu, ASCE İnşaat A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Uğur ve ASCE İnşaat A.Ş. Genel Müdürü Arif Çağlı da katıldı.
ASCE İnşaat A.Ş. Kurucu Başkanı Abdulkadir Konukoğlu, yaptığı konuşmada konuklarının Ramazanını kutladı ve aileleriyle birlikte sağlıklı bir ömür temenni etti.
İftar yemeği sırasında yapılan çekilişle 5 şanslı konuk altın kazandı. - GAZİANTEP
Abdulkadir Konukoğlu
, Güncel
Kaynak: İHA