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Aşçılardan online "Kendini evden göster" yarışması

Eskişehir Aşçılar Derneği, Corona virüs salgını nedeni ile evlerine kapanan kadın meslektaşlarına yönelik "Kendini evden göster" adı altında sosyal bir projeyi watsap üzerinden gerçekleştirdi.

10.04.2020 12:41 | Son Güncelleme: 10.04.2020 12:42
Aşçılardan online
Eskişehir Aşçılar Derneği, Corona virüs salgını nedeni ile evlerine kapanan kadın meslektaşlarına yönelik "Kendini evden göster" adı altında sosyal bir projeyi watsap üzerinden gerçekleştirdi. Hemen hemen tüm katılımcılara sponsorları aracılığı ile tedarik etmiş oldukları gıda ürünlerini ödül mukabilinde vererek dayanışma örneği sundular.

Projenin amacı hakkında bilgi veren Dernek Başkanı Kemal Kaya, "Eskişehir ve ilçelerinde unutulmaya yüz tutmuş, yöresel özelliğe sahip olan yemekleri ESASDER Kadın Kolları aracılığı ile gün yüzüne çıkarmayı hedefledik. Yöresel çorbalar, yöresel hamur işleri ve yöresel tatlılar olmak üzere üç kategoriden gelen, görselleri ve tarifleri de dernek arşivine kaydetme imkanı bulduk. Bu ürünleri geliştirip günümüze uyarlamak için çok önemli bir kaynak elde ettik. Bu yemeklerimizi genç aşçılarımız, üniversitelerimizde gastronomi eğitimi gören öğrencilerimiz ve eğitim öğretim görevlilerimizle birlikte bu yemeklerin yaşatılması için birlikte çalışmalar yapacağız. Bu projeye katılım sağlayan bütün katılımcılara teşekkür ediyorum" dedi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Etiketler: Koronavirüs, Kemal Kaya, Eskişehir, Yaşam
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