Haberler » Güncel » Aşçılık öğrencilerinden 7 bölgeden lezzet - Haber

Aşçılık öğrencilerinden 7 bölgeden lezzet

Toros Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Otel, Lokanta İkram Hizmetleri Bölümü Aşçılık Programı öğrencileri, "7 Bölge 7 Şehir 7 Lezzet" adı altında şehirlerin kültürel değerlerini tanıttı.

05.12.2019 11:38 | Son Güncelleme: 05.12.2019 11:43Aşçılık öğrencilerinden 7 bölgeden lezzet
Toros Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Otel, Lokanta İkram Hizmetleri Bölümü Aşçılık Programı öğrencileri, "7 Bölge 7 Şehir 7 Lezzet" adı altında şehirlerin kültürel değerlerini tanıttı.

"7 Bölge 7 Şehir 7 Lezzet" etkinliği, Toros Üniversitesi 45 Evler Kampüsü bahçesinde gerçekleşti. Etkinliğe çok sayıda akademisyen, öğrenci ve idari personel katıldı. Etkinlikte, aşçılık bölümü öğrencileri, 'nin 7 bölgesinden yöresel lezzetleri sundu.

Etkinlikte açılış konuşması yapan Toros Üniversitesi Aşçılık Bölümü Öğretim Görevlisi Kamuran Öztop, "Otel, Lokanta İkram Hizmetleri Bölümü Aşçılık Programı olarak '7 Bölge 7 Şehir 7 Lezzet' etkinliğimizi gerçekleştirdik. Bu etkinliğimizi 'Genel Turizm ve Mutfakta Tanıtım ve Satış Geliştirme Dersi' kapsamında yürüttük" dedi.

Öğretim Görevlisi Didem Demir ise, "Etkinlikte Aşçılık Programı öğrencilerimizle kültürel değerlerimizi anmak ve bütün öğrencilerimize, akademik ve idari personelimize göstermek adına çok güzel bir şekilde hazırlandık. Sunumlarımızı yaptık. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu. - MERSİN

Türkiye, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

12:23 TÜRKİYE SON 39 YILIN EN KURAK MEVSİMİNİ GEÇİRDİ - Haber
12:22 Pekcan: "Kooperatifçilik stratejisi ve eylem planını hazırladık" - Haber
12:22 Ceren'e ilk müdahaleyi hemşire annesi yapmış - Haber
12:22 6 gündür kayıp olan 15 yaşındaki kız, Adana'da bulundu (2) - Haber
12:17 Şiir Şöleni ilgi gördü - Haber
12:15 Son dakika: Bakan Soylu'dan Ceren Özdemir'in katil zanlısıyla ilgili açıklama: Caniyle karşı karşıyayız - Haber
11:53 Son dakika: Ceren Özdemir'in katil zanlısı emniyetten böyle çıkartıldı - Haber
11:23 Adalet Bakanı Gül'den Ceren Özdemir açıklaması: Canilere ceza indirimi yapılması vicdanları yaralamaktadır - Haber
10:35 Ahmet Hakan: İdam cezası olsaydı Ceren yaşıyor olacaktı - Haber
08:56 "Gizli görev" yalanıyla Cumhurbaşkanlığının adını kullanan defineci müdür, göreve döndü - Haber
5.12.2019 12:24:54