ASD Başkanı Sarıbekir: Ambalajlı ürün hayat kurtarır
Ambalaj Sanayicileri Derneği Başkanı Zeki Sarıbekir, COVID-19'la ilgili kritik uyarısını yineledi: Bu virüsten korunmanın en önemli yollarından biri ambalajlı ürünler.
26.03.2020 10:11 | Son Güncelleme: 26.03.2020 10:11
Ambalaj Sanayicileri Derneği Başkanı Zeki Sarıbekir, COVID-19'la ilgili kritik uyarısını yineledi: Bu virüsten korunmanın en önemli yollarından biri ambalajlı ürünler. Fabrikalarımızın üretime devam etmesi, yaşadığımız dünyanın bu zor zamanları atlatmasına yardımcı olacak.
Kaynak: Dunya.com
Etiketler: Ekonomi