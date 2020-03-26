ASD Başkanı Sarıbekir: Ambalajlı ürün hayat kurtarır

Ambalaj Sanayicileri Derneği Başkanı Zeki Sarıbekir, COVID-19'la ilgili kritik uyarısını yineledi: Bu virüsten korunmanın en önemli yollarından biri ambalajlı ürünler. Fabrikalarımızın üretime devam etmesi, yaşadığımız dünyanın bu zor zamanları atlatmasına yardımcı olacak.

Kaynak: Dunya.com