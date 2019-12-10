ASDEP başvuru süresi doldu! ASDEP nedir? ASDEP başvuru şartları

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 1000 ASDEP personel alımı için il il kontenjanlar vatandaşa bildirilmişti. 27 Kasım2da başlayan başvuruları 6 Aralık'ta son buldu. ASDEP başvurularının ardından ASDEP sonuçları ne zaman açıklanacak bekleniyor. İşte, ASDEP başvuru şartları...

ASDEP NEDİR, NE DEMEK?

Aile Sosyal Destek Programı anlamına gelen ASDEP, aile ve bireylerin sosyal yardım ve sosyal hizmetlere olan ihtiyaçlarının tespiti, ihtiyaca göre sosyal yardım ve sosyal hizmet modellerin planlanması ve uygulanması, gerektiğinde diğer kamu hizmetlerinden yararlanılmasının sağlanması amacıyla sürecin tüm aşamalarında rehberlik ve danışmanlık hizmetlerini de içeren programdır. ASDEP ile yaşam koşullarının iyileştirilmesi amaçlanır. Ayrıca sağlanan sosyal yardımların amacına uygun olarak kullanılıp kullanılmadığı yerinde denetlenir.

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

*657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (4), (5), (6), (7) ve (8) numaralı alt bentlerinde belirtilen koşulları taşımak,

* Son müracaat tarihi itibariyle başvuru yapılan pozisyon için istenilen bölümden mezun olmak,

*Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanmamış olmak,

*65 yaşını bitirmemiş olmak,

*657 sayılı Kanunun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli personel pozisyonunda görev yapmakta iken, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmeleri feshedilen veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedenler için, fesih tarihinden itibaren bir yıllık süreyi doldurmuş olmak. Özel Şartlar Bakanlığın internet sitesinde (www.ailevecalisma.gov.tr) yayımlanacaktır. Başvuru Şekli ve Tarihi - Adaylar, başvurularını www.ailevecalisma.gov.tr ve/veya https://ailevecalisma.gov.tr/pdb yer alan sözleşmeli personel alım sınavı başvuru sayfasından, 27/11/2019 - 06/12/2019 tarihleri arasında yapacaklardır.

- Adaylar başvuruda bulunacakları pozisyon unvanı için istenilen öğrenime ilişkin olarak, öncelikle e-devlet sisteminden alınan barkodlu/karekodlu öğrenim belgesini pdf formatında, bu belgenin e-devlet sisteminde bulunmaması durumunda ise diploma ya da mezuniyet belgesini taratarak pdf formatında "öğrenim belgesi" alanına yükleyeceklerdir.

- Fotoğrafı çekilerek sisteme yüklenen belgeler işleme alınmayacaktır.

- Eksiksiz bir şekilde doldurularak çıktısı alınan ve imzalanan sınav başvuru formu ve beyan formu sözlü sınava geldiklerinde ibraz edeceklerdir.

- Yanlış bilgi beyan eden veya eksik belge ibraz eden adayların başvuruları işleme alınmayacaktır.

ASDEP BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Başvuru işlemi bakanlığın www.ailevecalisma.gov.tr ve/veya https://ailevecalisma.gov.tr/pdb adresi üzerinden yapılırken diğer tüm işlemler de bu adres üzerinden yürütülecektir.