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ASDEP'ciler kapı kapı dolaşıyor

Adıyaman Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı Aile Sosyal Destek Personeli (ASDEP) kapı kapı dolaşıyor.

27.03.2020 17:05 | Son Güncelleme: 27.03.2020 17:05
ASDEP'ciler kapı kapı dolaşıyor
Adıyaman Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı Aile Sosyal Destek Personeli (ASDEP) kapı kapı dolaşıyor.

Korona virüsünün ülkemizde ortaya çıkmasının ardından 65 yaş üstü kişilerin dışarı çıkmasının sınırlandırılmasının ardından yetkili kurumlar harekete geçti. Valilikler bünyesinde kurulan Vefa Sosyal Destek Grubu oluşturuldu.

Vefa Sosyal Destek Grubu içerisinde yer alan Adıyaman Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı ASDEP personeli, yaşlılara sınırlamanın getirildiği andan itibaren görev yapıyorlar. ASDEP'cilerin Adıyaman'da şuana kadar 50'nin üzerinde yaşlıya sosyal destek hizmeti verdiği öğrenildi. Ekipler yaşlıların evlerine giderek, onların talep ettikleri ihtiyaçları gideriyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

Etiketler: Adıyaman, ASDEP, Güncel

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