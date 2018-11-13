Asean'da Çok Taraflılık ve Uluslararası İşbirliği Çağrısı

Singapur
'da gerçekleştirilen 33. ASEAN zirvesinin bugünkü gündemi çok taraflılık ve uluslararası işbirliği çağrısıyla başladı.
Singapur'da dün başlayan 33. Güneydoğu Asya
Ülkeleri Birliği Zirvesinin (ASEAN) ikinci günü çok taraflılık ve uluslararası işbirliği çağrısıyla başladı. ASEAN'a üye olan 10 ülkenin gerçekleştirdiği toplantıda katılımcılar 2018 yılında ASEAN'ın başarılarını gözden geçirecek ve blokun toplum yapısını ve entegrasyonunu ilerletirken önümüzdeki yıl için yeni bir rotayı haritalandıracak.
Zirvenin açılış töreninde konuşan Singapur Başbakanı Lee Hsien Loong
, ASEAN üyelerine, gelecekteki kalkınmada çok taraflılık ve uluslararası işbirliğini destekleme ve terörizm ve iklim değişikliği gibi ortak zorluklarla mücadele etme çağrısında bulundu.
ASEAN yarım yüzyıl önce 1967'de Endonezya, Malezya
, Filipinler
, Singapur ve Tayland
'ın beş Güneydoğu Asya ülkesi tarafından kuruldu. Soğuk Savaş'ın kutuplaşmış atmosferi sırasında (komünist genişlemeye karşı olarak ) kuruldu ve ittifak kurulan bölgede istikrarı teşvik etmeyi amaçlıyordu. Zamanla, grup mevcut 10 üyeyi de içerecek şekilde genişledi.
Bölgesel işbirliği, 1997'de Çin
, Güney Kore
ve Japonya
'nın da katılmasıyla daha da genişletildi ve daha sonra 2005 yılında başlamış olan Doğu Asya Zirvesi
, Hindistan
, Avustralya
, Yeni Zelanda
, Rusya
ve Amerika
'yı kapsayacak şekilde genişledi. - SİNGAPUR