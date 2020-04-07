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Aselcioğlu sabunculuk, bin 600 sağlık çalışanına hijyen paketi hediye etti

Ünlü doğal sabun üreticisi Aselcioğlu firması, Mardin'de hastanelerde korona virüs salgınına karşı mücadele eden bin 600 sağlık çalışanına hijyen paketi hediye etti.

07.04.2020 12:07 | Son Güncelleme: 07.04.2020 12:07
Aselcioğlu sabunculuk, bin 600 sağlık çalışanına hijyen paketi hediye etti
Ünlü doğal sabun üreticisi Aselcioğlu firması, Mardin 'de hastanelerde korona virüs salgınına karşı mücadele eden bin 600 sağlık çalışanına hijyen paketi hediye etti.

Ürettiği doğal sabunlarla dünyanın bir çok ülkesine sabun ihracatı yapan Aselcioğlu sabunculuk şirketi sahibi Şehmus Özdener, Mardin'de hastanelerde korona virüs hastalığına karşı mücadele eden bin 600 sağlık çalışanına hijyen paketini ücretsiz olarak dağıtıklarını söyledi. Mikropları temizleyen doğal üretilen zeytinyağlı sabun, limon kolonyası ve el jelinden oluşan hijyen paketlerini sağlık çalışanlarına iletilmek üzere Mardin İl Sağlık müdürlüğüne teslim etiklerini belirten Özdener, "Özellikle hijyen malzemelerinin ihtiyaç olduğu bir dönemde sağlık çalışanlarının yanında olduğumuz göstermek istedik. Canlarını hiçe sayarak mücadele eden binlerce sağlık çalışanımız var. Bizde onların bu özverili çalışmalarına katkıda bulunmak istedik. Yanlarında olduğumuzu belirtmek istiyorum. Mardin ve ilçe hastanelerinde çalışan sağlık personeline kendi ürettiğimiz zeytinyağlı sabun, limon kolonyası ve el jelinden oluşan hijyen paketlerini hediye ettik, İl Sağlık Müdürlüğüne teslim ettik. Müdürlük olarak hijyen paketlerini sağlık çalışanlarına teslim ediyor. Elimizden gelen her türlü desteği bu süreçte devam ettireceğiz" dedi.

Mardin İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri ise Aselcioğlu sabunculuk firması bu zor dönemde sağlıkçılara göstermiş olduğu hijyen paketi desteği nedeniyle firma sahibi Şehmus Özdener'e teşekkür etti. - MARDİN

Kaynak: İHA

Etiketler: Mardin, Güncel
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Haberler ›› Güncel ››Aselcioğlu sabunculuk, bin 600 sağlık çalışanına hijyen paketi hediye etti - Haberler

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