Aselsan, Beü Denizcilik Fakülte'sinde Konferans Verdi

05 Aralık 2018 Çarşamba 12:01



05 Aralık 2018 Çarşamba 12:01

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Denizcilik Fakültesinde, ASELSAN Genel Müdür Yardımcısı ve Ulaşım, Güvenlik, Enerji ve Otomasyon Sistemleri Sektör Başkanlığı (UGES) Sektör Başkanı Dr. İbrahim Bekar bir konferans verdi.Gerçekleştirilen konferansa, Denizcilik Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Fatih Dinçer, Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Hakan Demirel, Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Ersin Açıkgöz, Arş. Gör Umur Bucak, Fakülte Sekreteri Halit Mollaoğlu, idari personel ve Denizcilik Fakültesi öğrencileri yoğun katılım gösterdiler.Ulaşım, Güvenlik, Enerji ve Otomasyon sistemleri ile ilgili olarak ASELSAN'ın yaptığı çalışmalar ve gelecek vizyonu hakkında detaylı bilgiler veren Dr. İbrahim Bekar, ASELSAN'ın yerli ve milli projelerde geldiği noktanın önemini vurgulayarak, markalaşma, üretim ve ticarileşme konularına dikkat çekti.Konferansın soru-cevap kısmından sonra, öğrencilerin ASELSAN'a olan ilgilerinden ve hayli interaktif gerçekleşen sunumdan duyduğu memnuniyeti ifade eden Dr. İbrahim Bekar'a Denizcilik Fakültesi akademik personeli tarafından çeşitli hediyeler takdim edildi. Konferans fotoğraf çekimi ile son buldu. - ZONGULDAK