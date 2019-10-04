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Aselsan'da fetö davasında 15 sanığa hapis

Aselsan'da FETÖ/PDY yapılanmasına yönelik davada yargılanan 25 sanıktan 15'i, 2 yıl 6 ay ile 8 yıl 5 ay 7 gün arasında değişen yıllarda hapis cezasına çaptırıldı, 10'u beraat etti.

04.10.2019 16:40Aselsan'da fetö davasında 15 sanığa hapis

Aselsan'da FETÖ/PDY yapılanmasına yönelik davada yargılanan 25 sanıktan 15'i, 2 yıl 6 ay ile 8 yıl 5 ay 7 gün arasında değişen yıllarda hapis cezasına çaptırıldı, 10'u beraat etti.
Ankara 25'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasına sanık ve avukatları katıldı. Mahkeme heyeti, savunmalarını tamamlayan sanıklara son sözlerini sordu. Sanıkların tamamı suçsuz olduklarını belirterek beratlarını talep etti. Mahkeme heyeti, sanıklardan Numan Beşikçi'ye 'FETÖ/PDY üyesi olmak' suçundan 8 yıl 5 ay 7 gün, İsmail Sin'e 8 yıl 1 ay 15 gün, Bilgin Erol'a 7 yıl 9 ay 22 gün, Bayram Acar, Erol Akyurt, Hakan Demirci, Hasan Hüseyin Türkanoğlu, Sedat Çöteli, Yakup Bulut, Yılmaz Alakavuk, Zafer Türkkan, Yiğit Ali Doğan'a 7 yıl 6 ay, Zafer Keskin'e 6 yıl 3 ay, Onur Sancar'a 3 yıl 1 ay 15 gün, Ali Tunçkılıç'a da 2 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Diğer sanıklar Abdullah Yayla, Alişen Tekinbay, Atilla İlhan, Berat Atalay, Burak Koca, Gürsoy Güngör, Murat Erdoğan, Sefa Demir, Selçuk Türer ve Tuncay Tepe'nin ise beratına karar verildi.

Özkan ARSLAN/ANKARA,



Aselsan, Ankara, Güncel

Kaynak: DHA

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