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ASELSAN'da istihdam aynı hızla devam ediyor

ASELSAN, bu yıl 541 kişiyi daha istihdam ederek toplamda 8 bin 106 çalışana ulaştı.

14.04.2020 13:47 | Son Güncelleme: 14.04.2020 13:47
ASELSAN'da istihdam aynı hızla devam ediyor
ASELSAN, bu yıl 541 kişiyi daha istihdam ederek toplamda 8 bin 106 çalışana ulaştı. ASELSAN'ın yıl sonuna kadar bin 300 kişiyi daha bünyesine katması hedefleniyor.

Türkiye 'nin en büyük savunma elektroniği kuruluşu olan ASELSAN, bünyesindeki 8 bin 106 personel ile haberleşme ve bilgi teknolojileri, radar ve elektronik harp, elektro-optik, aviyonik, insansız sistemler, kara, deniz ve silah sistemleri, hava savunma ve füze sistemleri, komuta kontrol sistemleri, ulaştırma, güvenlik, trafik, otomasyon ve sağlık teknolojilerine yönelik ihtiyaçlarını karşılayabilecek çok geniş bir ürün yelpazesini geliştirmeye ve üretmeye devam ediyor. Ocak ayından bu yana toplam 541 personel alımı gerçekleştiren ASELSAN, 201 mühendis, 307 teknisyen ve 33 uzman ile yollarını birleştirerek, insan kaynağına her geçen gün daha çok yatırım yapıyor. ASELSAN'ın bünyesine kattığı mühendis kadrosunun yüzde 59'u tasarım ve Ar-Ge, yüzde 12'si program yönetimi alanlarında çalışırken, yüzde 29'u ise lojistik, üretim, yönetim destek, kalite ve iş geliştirme alanlarında çalışıyor.

Devletin gösterdiği kararlılık ve güveni referans alarak büyümeye devam ettiklerini ifade eden ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Prof. Dr. Haluk Görgün, "Geliştirdiğimiz her ürünümüz çalışanlarımızın hayalinin, emeğinin, tasarımının eseridir. 2020 gibi çok zorlu ve belirsiz bir yılda bile Devletimizin gösterdiği kararlılık ve verdiği güveni referans alarak büyümeye devam ediyoruz. Sürdürülebilir iş planlarımızı kesintisiz bir şekilde uygulamaya devam edebiliyorsak bunu yüreğini ortaya koyarak çalışan kıymetli ASELSAN'lılara atfederim. Ailemize katılan her yeni çalışma arkadaşımızla birlikte, en ileri teknolojiyi en güçlü takım olarak geliştirerek ülkemiz için, milletimiz için, milli menfaatlerimizin en büyük savunucularından biri olmaya devam edeceğiz" dedi.

2019 yılında yaklaşık bin 200 personel alımı yapan ASELSAN'ın 2020 istihdam planlarında herhangi bir değişikliğe gitmeyerek bin 300'ün üzerinde yeni personel alımı yaparak yılı kapatması bekleniyor. - ANKARA

Kaynak: İHA

Etiketler: personel alımı, Türkiye, Ekonomi
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