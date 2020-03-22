Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››ASELSAN'dan 'Korona virüs' tedbirleri - Haberler

ASELSAN'dan 'Korona virüs' tedbirleri

ASELSAN, Türkiye genelinde alınan 'Korona virüs' tedbirleri çerçevesinde yerleşkelerinde görev yapan tüm çalışanların sağlığının korunması ve uygun bir çalışma ortamı sağlanmasına yönelik tedbir ve kararlar aldı.

22.03.2020 19:07 | Son Güncelleme: 22.03.2020 19:07
ASELSAN'dan 'Korona virüs' tedbirleri
ASELSAN, Türkiye genelinde alınan 'Korona virüs' tedbirleri çerçevesinde yerleşkelerinde görev yapan tüm çalışanların sağlığının korunması ve uygun bir çalışma ortamı sağlanmasına yönelik tedbir ve kararlar aldı.

ASELSAN, Dünya Sağlık Örgütü ve Sağlık Bakanlığı'nın 'Korona virüs' (Kovıd-19) tehdidine yönelik olarak yaptığı ilk açıklamalardan sonra, yerleşkelerinde görev yapan tüm çalışanların sağlığının korunmasına ve uygun bir çalışma ortamının sağlanmasına yönelik olarak gereken tüm önleyici tedbir ve kararları aldı.

Konuya ilişkin olarak ASELSAN'dan alınan tedbirlerle ilgili yapılan açıklamada, öncelikli hedef olarak ASELSAN yerleşkesinde görev yapan tüm çalışanların sağlığının korunması ve bununla birlikte faaliyet gösterilen alanın niteliği ve Türkiye açısından önemi itibariyle üretim ve tasarım faaliyetlerinin devamlılığının ve sürdürülebilirliğinin sağlanması olduğu aktarıldı.

Cumhurbaşkanlığı, Sağlık Bakanlığı ve bakanlık bünyesinde kurulan Korona Virüs Bilim Kurulu ile ilgili diğer bakanlıkların aldığı kararları, mevzuat değişikliklerinin yakından takip edildiği ve tüm kararların hızla uygulandığı belirtilen açıklamada, çalışanlara bilgilendirmeler yapıldığı kaydedildi.

Alınan tedbirler kapsamında ASELSAN yerleşkesi giriş-çıkışlarında kullanılan avuç içi taraması uygulamasına 26 Şubat 2020'de son verildiği bildirilen açıklamada, (Kovıd-19) 'Korona virüs' ile ilgili açıklayıcı bilgilerin ve seyahat sağlığına ilişkin uyarıların tüm çalışanlarla paylaşıldığı vurgulanırken, Aselsan Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür Prof. Dr. Haluk Görgün tarafından personele gönderilen e-posta ile (Kovid-19) Yönetim Stratejisine ilişkin bilgilendirmeler yapıldığı belirtildi.

ASELSAN içerisindeki ilgili birimlerin yöneticileri tarafından oluşturulan ve her gün toplanarak güncel durumları değerlendirip kararlar alan 'Sağlık Tedbirleri Kurulu'nun kurulduğu belirtilen açıklamada, kurulun alınacak önlemler konusunda çalışmalar yaptığı ve alınan karar önerilerini İcra Kurulu ile paylaştığı, İcra Kurulu'nun da günlük olarak toplandığı ve önerileri değerlendirip, ileriki dönem olası mücadele ve iş sürekliliği stratejileri üzerine çalıştığı kaydedildi.

Teknokent, Teknopark ve benzeri dahil olmak üzere tüm Aselsan yerleşkelerindeki toplantı odaları, koridorlar, asansörler, kreş, yemek yeme alanları gibi toplu bulunulan alanların dezenfekte edildiği ve havalandırıldığı belirtilen açıklamada, her Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri Teknoparklar da dahil olmak üzere 23 bin 500 metrekarelik tüm yerleşkelerin dezenfekte edildiği vurgulanırken, toplantı odalarına, bina giriş ve koridorlarına el dezenfektanları konulduğu ve dezenfektan stoklarının artırıldığı bildirildi.

Ayrıca açıklamada, Aselsan içerisinde bulunan kreş ve Anaokulu'nun 16 Mart 2020 tarihinden itibaren bir sonraki resmi açıklamaya kadar tatil edildiği, hamile veya yasal süt izni kullanan personel ile Sağlık Bakanlığı'nın belirlediği dezavantajlı gruplar (bağışıklık sorunu olanlar, kanser hastaları, kronik solunum yolu hastaları, obezite, diyabet, kalp damar hastaları, organ nakli olanlar, kronik hastalar) kapsamındaki tüm çalışanların 16 Mart 2020 tarihinden itibaren idari izinli sayıldığı aktarıldı.

Alınan tedbirler çerçevesinde, eğitimler, etkinlikler, seminerler, fuarlar, sosyal ve kültürel faaliyetlere katılımın ertelendiği kaydedilen açıklamada, "Yüz yüze yapılacak olan 'işe alım mülakatları' bir sonraki duyuruya kadar ertelenmiştir. ASELSAN yerleşkelerine, kritik önemi haiz olmayan ziyaretçiler dışında ziyaretçi kabul edilmemektedir. Çalışanların, toplantılarını yüz yüze olmaktan ziyade diğer toplantı yöntemlerini (telekonferans, skype, webex vb.) kullanarak yapmalarına karar verilmiştir. Günlük ortalama on yedi olan iş ziyaretleri, alınan tedbir uygulamasından sonra bir veya ikiye düşmüştür.

Uzaklığı 750 kilometre ve altındaki tüm görev amaçlı yolculukların toplu taşıma yerine ASELSAN tarafından sağlanan araçlar ile yapılmasına karar verilmiştir. ASELSAN yerleşkelerinde bulunan tüm yemekhaneler, 19 Mart 2020 tarihinden itibaren bir sonraki duyuruya kadar kapatılmıştır. Yemek hizmeti her çalışana bir paket şeklinde sağlanmaktadır" ifadeleri kullanıldı. - ANKARA

Kaynak: İHA

Etiketler : Türkiye, Aselsan, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Komşumuz, koronavirüsten korunmak için sokağa çıkma yasağı ilan etti Haberler
Komşumuz, koronavirüsten korunmak için sokağa çıkma yasağı ilan etti
ABD’de korona bilançosu ağırlaşıyor! Ölü ve vaka sayısı arttı Haberler
ABD'de korona bilançosu ağırlaşıyor! Ölü ve vaka sayısı arttı
Diyanet en çok merak edileni cevapladı! Yıkama şekli ve tabut detayı dikkat çekti Haberler
Diyanet en çok merak edileni cevapladı! Yıkama şekli ve tabut detayı dikkat çekti
THY, 5 şehir hariç tüm yurt dışı seferlerini durdurdu Haberler
THY, 5 şehir hariç tüm yurt dışı seferlerini durdurdu
Kılıçdaroğlu maske takarak kız kardeşini toprağa verdi Haberler
Kılıçdaroğlu maske takarak kız kardeşini toprağa verdi
Cumhurbaşkanı evden çıkmayan Esma Anne ile yaptığı görüşmenin videosunu paylaştı Haberler
Cumhurbaşkanı evden çıkmayan Esma Anne ile yaptığı görüşmenin videosunu paylaştı
İyileşen hastanın ciğerinden çıkanları görünce ’En iyisi yakalanmamak’ diyeceksiniz Haberler
İyileşen hastanın ciğerinden çıkanları görünce "En iyisi yakalanmamak" diyeceksiniz
İstanbul’un göbeğinde ’pes’ dedirten görüntü! Uyarıları hiçe saydılar Haberler
İstanbul'un göbeğinde "pes" dedirten görüntü! Uyarıları hiçe saydılar

Son Dakika Güncel Haberleri

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, TRT-EBA TV'deki "ilk ders" için kamera karşısına geçti - Haber İsrail adına ajanlık yapan Fahuri'nin yardımcılarından Hayik, Lübnan'da ölü bulundu - Haber Koronavirüs tedbirleri sonrasında cadde ve sokaklar boşaldı - Haber Hastanede 2 güvenlik personelini yaralayan zanlı tutuklandı - Haber Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, TRT-EBA TV'deki "ilk ders" için kamera karşısına geçti Açıklaması - Haber Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan koronavirüs mesajı: Evlerimizde kalalım, mücadelemiz güçlü şekilde sürsün - Haber İyileşen korona hastasının akciğerinde sıvı veya parçacık dolu keseler bulundu - Haberler ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 340'a yükseldi - Haber Meteoroloji'den 10 il için sağanak yağış uyarısı - Haber BM'den Gazze'de koronavirüs tehlikesine karşı uyarı: Korkutucu sonuçları olabilir - Haber Yunan Kathimerini gazetesi, yayınladığı koronavirüs karikatürüyle Müslümanları hedef aldı - Haber Dünyanın en zengin Yahudi ailesi Rockefeller'in 10 yıl önceki raporunda koronavirüsü birebir anlattığı ortaya çıktı - Haber
Loading