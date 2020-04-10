ASELSAN'dan NATO ülkesine ihracat

ASELSAN, NATO üyesi bir ülkenin kullanımına yönelik olarak, uzaktan komutalı silah sistemleri ve atış yeri tespit sistemleri satış sözleşmesi imzaladı.



İmzalanan yeni ihracat sözleşmesiyle, ASELSAN'ın tasarlayıp ürettiği uzaktan komutalı silah sistemlerinin satıldığı ülke sayısı 20'ye ulaştı. ASELSAN, bugüne kadar 3 bin adetin üzerinde uzaktan komutalı silah sistemi üretimi ve teslimatını başarı ile gerçekleştirdi. - ANKARA