Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

ASELSAN'dan NATO ülkesine ihracat

ASELSAN, NATO üyesi bir ülkenin kullanımına yönelik olarak, uzaktan komutalı silah sistemleri ve atış yeri tespit sistemleri satış sözleşmesi imzaladı.

10.04.2020 16:30 | Son Güncelleme: 10.04.2020 16:30
ASELSAN'dan NATO ülkesine ihracat

ASELSAN, NATO üyesi bir ülkenin kullanımına yönelik olarak, uzaktan komutalı silah sistemleri ve atış yeri tespit sistemleri satış sözleşmesi imzaladı.


İmzalanan yeni ihracat sözleşmesiyle, ASELSAN'ın tasarlayıp ürettiği uzaktan komutalı silah sistemlerinin satıldığı ülke sayısı 20'ye ulaştı. ASELSAN, bugüne kadar 3 bin adetin üzerinde uzaktan komutalı silah sistemi üretimi ve teslimatını başarı ile gerçekleştirdi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Etiketler: İhracat, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Dünyaca ünlü Türk Doktor Mehmet Öz: Dünyada iki farklı koronavirüs var Haberler
Dünyaca ünlü Türk Doktor Mehmet Öz: Dünyada iki farklı koronavirüs var
Havacılık devi, koronavirüs nedeniyle 16 bin kişiyi işten çıkaracak Haberler
Havacılık devi, koronavirüs nedeniyle 16 bin kişiyi işten çıkaracak
İki eşli yaşayan Diagne’nin cinsel ilişki sorusu, ülkesini karıştırdı Haberler
İki eşli yaşayan Diagne'nin cinsel ilişki sorusu, ülkesini karıştırdı
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Özlü: Uzun süre evde kalmaya hazır olun Haberler
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Özlü: Uzun süre evde kalmaya hazır olun
Virüsü izole eden Türk profesör: Bizdeki virüsün bulaşıcılığı fazla Haberler
Virüsü izole eden Türk profesör: Bizdeki virüsün bulaşıcılığı fazla
Saadet Partili başkan koronavirüse yenik düştü Haberler
Saadet Partili başkan koronavirüse yenik düştü
Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı: 5 ilimizde sokağa çıkma yasağı gelebilir Haberler
Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı: 5 ilimizde sokağa çıkma yasağı gelebilir
İstanbul’da koronatedbirleri kapsamın 8 nokta daha yayalara kapatıldı Haberler
İstanbul'da koronatedbirleri kapsamın 8 nokta daha yayalara kapatıldı
Haberler ›› Güncel ››ASELSAN'dan NATO ülkesine ihracat - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

18:00: Renault Yönetim Kurulu maaşlarında koronavirüs tasarrufu - Haber 17:59: Elektrik çarpması sonucu ağır yaralanan vatandaş taburcu oldu - Haber 17:54: Kovid-19 ile fedakarca mücadele eden sağlıkçılara tulum ve önlük desteği - Haber 17:54: Endonezya'da Kovid-19 salgını bütün eyaletlere yayıldı - Haber 17:53: Kosova'dan Türkiye'ye duygu dolu mektup - Haber 17:23: İstanbul'da koronavirüs tedbirleri kapsamın 8 nokta daha yayalara kapatıldı - Haber 15:05: Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü: Uzun süre evde kalmaya hazır olun - Haber 11:31: Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı: 5 ilimize sokağa çıkma yasağı gelebilir - Haberler