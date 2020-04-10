ASELSAN'dan NATO ülkesine ihracat
ASELSAN, NATO üyesi bir ülkenin kullanımına yönelik olarak, uzaktan komutalı silah sistemleri ve atış yeri tespit sistemleri satış sözleşmesi imzaladı.
10.04.2020 16:40 | Son Güncelleme: 10.04.2020 16:41
İmzalanan yeni ihracat sözleşmesiyle, ASELSAN'ın tasarlayıp ürettiği uzaktan komutalı silah sistemlerinin satıldığı ülke sayısı 20'ye ulaştı. ASELSAN, bugüne kadar 3 bin adetin üzerinde uzaktan komutalı silah sistemi üretimi ve teslimatını başarı ile gerçekleştirdi.
(Mevlüt Hasgül/İHA)
Kaynak: İHA