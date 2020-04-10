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ASELSAN'dan tedarikçilerine 700 milyon lira nakit desteği

ASELSAN, birlikte çalıştığı tedarikçilerin nakit akışını da desteklemeye devam ediyor.

10.04.2020 11:45 | Son Güncelleme: 10.04.2020 11:45
ASELSAN'dan tedarikçilerine 700 milyon lira nakit desteği
ASELSAN, birlikte çalıştığı tedarikçilerin nakit akışını da desteklemeye devam ediyor. Şirket bu kapsamda Nisan ayı başından itibaren tedarikçilerine yaptığı ödemeleri hızlandırarak bir haftalık süre içinde bini aşkın tedarikçisine 700 milyon lira nakit ödeme desteği sağladı. Böylece ASELSAN'ın yılbaşından beri tedarikçilerine yaptığı ödeme 3 milyar 500 milyon lirayı aştı.

ASELSAN, tüm dünyayı etkisi altına alarak üretim ve tedarik zincirlerine darbe vuran korona virüsün olumsuz etkilerine rağmen çalışmalarına ve üretimine hız kesmeden devam ediyor. ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Prof. Dr. Haluk Görgün, ASELSAN'ın tedarikçi ekosisteminde yaklaşık 73 bin kişinin çalıştığını, ülke savunması için son derece kritik olan bu sektörde istihdamın korunmasının önemli olduğunu vurgulayarak, "ASELSAN bugünlerine birlikte yürüdüğü tedarikçilerinin destekleriyle geldi. Tedarikçilerimizi ulaştığımız finansal sonuçların sürdürülebilirliğinin teminatı olarak görüyoruz. Bu nedenle, birlikte çalıştığımız iş ortaklarımızı geçmişte olduğu gibi gerektiğinde her türlü fedakarlığı da yaparak desteklemeye devam edeceğiz. İçinde bulunduğumuz bu sıradışı ve zor günler özellikle yerli tedarik zincirimizin ne kadar kritik öneme haiz olduğunu gözler önüne sermiştir. Biz ASELSAN olarak ülkemizde yıllardır sürdürülen yerlileştirme ve millileştirme çalışmalarında çok büyük rol almış olmamızın ve üretimimizin önemli bir kısmının yerli tedarikçiler tarafından sağlanmasının avantajını açıkça görüyoruz. Önceliğimiz her zaman yerli savunma sanayidir ve bu dönemde yaptığımız ödemeler de bunun bir göstergesi niteliğindedir" ifadelerini kullandı.

Tedarikçilerle el ele verip küresel krizden güçlenerek çıkmayı başaracaklarını aktaran Görgün, "Bu doğrultuda bu ödemelerin yapılmasında ve savunma sanayi ekosisteminin güçlü bir şekilde ayakta tutulmasında desteklerini esirgemeyen başta Cumhurbaşkanlığımız olmak üzere, Savunma Sanayii Başkanlığımız ve Hazine ve Maliye Bakanlığımız ile diğer tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyorum. ASELSAN olarak inanıyoruz ki; bizler tedarikçilerimizle ele ele verip bu küresel krizden güçlenerek çıkmayı başaracağız" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Etiketler: Güncel
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