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ASELSAN dijital takograf üretimini artırıyor

ASELSAN, sayısal takograf cihazına yönelik talebi karşılamak amacıyla üretim kapasitesini artırıyor.

01.04.2020 11:06 | Son Güncelleme: 01.04.2020 11:12
ASELSAN dijital takograf üretimini artırıyor
ASELSAN, sayısal takograf cihazına yönelik talebi karşılamak amacıyla üretim kapasitesini artırıyor.
AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Takograf Cihazları Muayene ve Damgalama Yönetmeliği kapsamındaki çalışmaları yürüten Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından bir heyet, cihazının üretimi hakkında yerinde inceleme yapmak üzere, Türkiye 'nin başlıca yerli sayısal takograf cihazı üreticilerinden ASELSAN'ı ziyaret etti.
Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede başkanlığındaki heyete, üretim ve tedarik süreçleri, sayısal takograf cihazı üretimi hakkında bilgiler aktarılarak, cihazın arz ve talebine ilişkin bilgi alışverişinde bulunuldu.
Taşımacılık yapan ve takograf kullanması gereken 2008 ve sonrası model araçlarda dijital takografa geçiş süresi temmuz ayına uzatılmıştı. ASELSAN, piyasalarda oluşan talebe hızlı cevap verebilmek için aylık üretim kapasitesinde artışa gitmeyi kararlaştırdı.
ASELSAN tarafından geliştirilen STC-8250A Sayısal Takograf Cihazı, aracın hızını ve kullanan sürücülerin kullanım sürelerini kimlikleriyle beraber otomatik veya yarı otomatik kaydediyor, kriptolu yapısıyla kayıt sistemine dıs¸arıdan müdahale edilmesine izin vermiyor.
Şirket, AB Ortak Araştırma Merkezi'ndeki "Birlikte Çalışabilirlik Testleri"ni ilk başvurusunda geçerek sertifikalandırılan STC-8250A cihazıyla dünyadaki 4'üncü üretici oldu.
Türkiye'nin de taraf olduğu Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Yapan Taşıtlarda Çalışan Personelin Çalışmalarına İlişkin Avrupa Anlaşması uyarınca, uluslararası taşımacılıkta kullanılan 2010 yılı ve sonrasında Türkiye'de üretilen araçlar için sayısal takograf zorunlu hale getirilmişti.

Kaynak: AA

Etiketler: Türkiye, Ekonomi
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Haberler ›› Ekonomi ››ASELSAN dijital takograf üretimini artırıyor - Ekonomi

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