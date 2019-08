Aselsan genel müdürü: avrupa otoyollarında ücret toplama sistemlerimiz kullanılmaya...

ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Prof. Dr. Haluk Görgün, Aselsan 'ın savunma sanayiinde elde ettiği bilgi birikimi ve tecrübenin sivil alanlarda da birçok yerde kullanılmaya başlandığını söyledi. Görgün, "Köprü geçiş otoban ücretlendirme sistemlerindeki teknoloji Aselsan tarafından üretiliyor. Hatta bu ürünleri ihraç etmeye de başladık. Avrupa 'nın otoyollarında ücret toplama sistemleri kullanılmaya başlandı" dedi.Kocaeli Ticaret Odası (KOTO) Ağustos ayı meclis toplantısı gerçekleşti. Oda Başkanı Akın Doğan'ın başkanlığındaki toplantıya, Aselsan Genel Müdürü Prof. Dr. Haluk Görgün de katıldı. Görgün, toplantıda iş insanlarına seslenerek Aselsan'ın yaptığı çalışmaları aktardı.Son yıllarda Aselsan'ın savunma sanayiinde yaptığı çalışmaların yanında sivil alanlarda da bir çok faaliyet yürüttüğünü belirten Görgün, "Aselsan'ın sektör başkanlıklarından biri de daha evvel 40 yıl boyunca savunma sanayiinde elde ettiği bilgi birikimini sivil alanlara da uygulayabilmesi. Bundan 4 yıl önce güvenlik, enerji, ulaşım, trafik ve otomasyon alanlarında teknolojik olarak insan kaynağı ve alt yapı olarak elde ettiği birikimi ülkemizin ihtiyacı olan, yerlileştirilmesi elzem olan konularda çözüm ve sistem geliştirmeye başlıyor. Aselsan'ın ürünleri aslında çok farkında olmamakla birlikte günlük hayatımızın içinde çok fazla yer alıyor. En önemli örneklerinden biri, köprü geçiş otoban ücretlendirme sistemlerini yapan teknoloji tarafından üretiliyor. Hatta bu ürünleri ihraç etmeye de başladık. Avrupa'nın otoyollarında ücret toplama sistemleri kullanılmaya başlandı" dedi.'SAVUNMA SANAYİNDEKİ KONULAR GELİŞTİRİLDİ'Savunma sanayindeki konuların geliştirilerek sivil alanlarda da uygulandığını söyleyen Görgün, "Aslında söylemeye çalıştığım şu; savunma sanayinde çalışılan konular, elde edilen birikimler zamanla malzeme ve üretim teknolojileri geliştirilerek sivil alanlara uygulanmaya başlanmış. Bunun en yaygın örneği internet. İnternet aslında bir askeri haberleşme ağı olarak kurgulanmış, tasarlanmış fakat çalışıldıkça, insan kaynağı arttıkça üretimi ve yeni yaklaşımlarıyla birlikte bugün herkes tarafından kullanılır hale gelmiştir. Bununla birlikte radar sistemleri, sonar sistemler gibi sistemlerin hepsi savunma sanayiindeki teknolojilerle başlamış ama şu an hepsi günlük vapurlarda, uçaklarda yaygın olarak kullanılıyor. Dolayısıyla çok doğru bir karar vererek savunma sanayiinde elde ettiği bu bilgi birikimini ve tecrübeyi sivil alanlara da çok hızlı uygulayarak, ülkemizin bu alanlardaki açığını kapatmak üzere faaliyet göstermektedir. Bu anlamda başarılı çalışmalarımız var. Biz çok önemli projelerde yer alıyoruz. Özellikle enerji alanında, sağlık alanında, ulaşım alanında çalışmalar yapıyoruz" diye konuştu."DÜNYADA TEKNİK OLARAK, TEKNOLOJİ OLARAK EN İYİLERDEN BİR TANESİYİZ"Aselsan'ın ürettiği teknolojileri dünyada birçok ülkeye ihraç ettiğini ifade eden Haluk Görgün, bu alanda dünya genelinde önde gelen firmalardan biri olduklarını söyledi. Görgün, şunları kaydetti:"Haberleşme ve taktik sistemler konusunda hava, kara ve deniz platformları için telsiz üretiyoruz ve bu telsizleri birbirleriyle oluşturdukları ağları geliştiriyoruz. Çok şükür sadece ülkemizin ihtiyacını değil, dost ve müttefik ülkelerin de birçok ihtiyacını bu alanda karşılar durumdayız. Önemli miktarda ihracat yapmaya başladı. İhracat yaptığımız, teknoloji transferini başka ülkelere yaptığımız konuların başında haberleşme sektörü geliyor. Bu konuda birçok ülkede Aselsan'ın teknolojisini transfer ettiği ya da ortak üretimini yaptığı fabrikalarımız mevcut, yani yurtdışında da üretimimiz var. Dünya'da teknik olarak, teknoloji olarak en iyilerden bir tanesiyiz. Çok ciddi bir rekabet var bu haberleşme ve telsiz konularında. Çok şükür son zamanlarda eğer arkasında başka bir şey yoksa teknik olarak birçok defa birinci sıradan gelerek ihaleleri kazanır olduk.""GEÇEN SENEYİ TARİHİ REKORLA KAPATTIK"Aselsan'ın her geçen gün cirosunu biraz daha artırdığını ifade eden Görgün, "Geçen sene bir tarihi rekorla yılı kapattık. İlk yılda bir önceki seneye göre yüzde 30'luk bir ciro ile seneyi kapattık. 2018'de göreve başlamıştım 1 milyar 430 milyon dolar olan 2017 cirosu, 2018 yılında 1 milyar 872 milyon dolar olarak gerçekleşti. Bu yüzde 30'luk bir artış olarak kabul ediliyor. 64 ülkeye ihracat yapıyoruz, Türk Silahlı Kuvvetleri bizim ana müşterimiz, oranın ihtiyaçlarını karşılamak bizim ana vazifemiz. Gelirimizin yaklaşık yüzde 10'nu ihracattan kaynaklanıyor ve diğer faaliyetlerimizden diğer kurumlarımıza da yüzde 31'lik bir ciro elde ediyoruz. Hedefimiz bu sayıları her geçen gün artırmak" dedi.