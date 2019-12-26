Haberler » Güncel » ASELSAN Genel Müdürü Görgün AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı - Haber

ASELSAN Genel Müdürü Görgün AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

ASELSAN Genel Müdürü Haluk Görgün, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasında 3 kategoride en beğendiği fotoğrafları seçti.

26.12.2019 14:55 | Son Güncelleme: 26.12.2019 15:00
ASELSAN Genel Müdürü Haluk Görgün, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasında 3 kategoride en beğendiği fotoğrafları seçti.
Görgün, oylama için AA foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğrafları değerlendirdi.
Karelerin hepsinin çok güzel ve kıymetli olduğunu belirten Görgün, "Eminim her biri hak ettiği değeri görecektir. AA'nın Yılın Fotoğrafları oylaması 'de çok güzel bir gelenek oldu." dedi.
Yeni yıl için dilek ve temennilerini de paylaşan Görgün, "Ülkemiz için tebessümün, gülümsemenin çok çekildiği güzel bir yıl olması temennisiyle 2020 yılını tebrik ediyorum." diye konuştu.
Görgün, seçimlerinde, foto muhabiri açısından fotoğrafı çekme zorluğu ve hikayeyi yansıtmadaki başarının etkili olduğunu söyledi.
"Haber" kategorisinde Ali İhsan Öztürk'ün "Zirvedeki yollar açıldı" fotoğrafına oy veren Görgün, "yaşam" kategorisinde Halil Fidan'ın " 'da yaşam" isimli karesini tercih etti. Görgün, "Harran'da yaşam" fotoğrafının Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde yaşanan ve hatırlanması gereken bir anı, güzelliği ve sıcaklığı ortaya koyduğunu dile getirdi.
Haluk Görgün, "spor" kategorisinde ise oyunu Şebnem Coşkun'un "Su altından kıtalararası yarıs¸" isimli fotoğrafına verdi.
ASELSAN Genel Müdürü Görgün AA'nın

Anadolu Ajansı, Haluk Görgün, Türkiye, Harran, Güncel

Kaynak: AA


Güncel

Son Dakika Haberleri

16:14   Samsun'da "Yabancı Kalma Projesi"nin kapanışı gerçekleştirildi - Haber
16:14   Hong Kong'da protestolar Noel tatilinde de devam etti - Haber
16:14   FLAŞ - Haber
16:13   Erciş'e sokak hayvanları için kulübeler gönderildi - Haber
16:10   Elazığ'da belediye personeline EBYS eğitimi - Haber
15:41   Tunceli'de koruma altındaki yaban keçisini kaçak avcılar vurdu - Haber
15:13   Son dakika: AYM, Wikipedia'nın erişime engellenmesini hak ihlali saydı - Haber
15:00   Libya İçişleri Bakanı'ndan açıklama: Türkiye'den asker isteyeceğiz - Haber
14:08   Çiftlik Bank davasında firari sanıklardan biri duruşmaya katılıp ifade verdi - Haber
13:50   Tokat'ta yolcu otobüsünde bin paket kaçak sigara bulundu - Haber
26.12.2019 16:15:47