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ASELSAN Genel Müdürü Görgün, Kovid-19 ile mücadelede şirketin faaliyetlerini anlattı Açıklaması

ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Haluk Görgün, tüm dünyanın yeni tip koronavirüse (Kovid-19) ile ilgili tarama, tespit, tedavi ve takip konusunda hızlı bir yarış içinde olduğunu belirterek, "Bir start-up olan Biosys firmamızın geliştirdiği solunum cihazının ürüne dönüşmesi...

07.04.2020 16:54 | Son Güncelleme: 07.04.2020 16:54
ASELSAN Genel Müdürü Görgün, Kovid-19 ile mücadelede şirketin faaliyetlerini anlattı Açıklaması
ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Haluk Görgün, tüm dünyanın yeni tip koronavirüse (Kovid-19) ile ilgili tarama, tespit, tedavi ve takip konusunda hızlı bir yarış içinde olduğunu belirterek, "Bir start-up olan Biosys firmamızın geliştirdiği solunum cihazının ürüne dönüşmesi için ASELSAN, derin Ar-Ge kültürü ve sistem bilgisiyle mekanik, yazılım ve elektronik tasarım alanında tüm kabiliyetlerini ortaya koydu." ifadesini kullandı.
Görgün, Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında, ASELSAN'da yürütülen faaliyetleri anlattı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'nin teknoloji üretim gücünü artırmak için çizdiği "Milli Teknoloji Hamlesi" vizyonunun savunma sanayisinde büyük dönüşüm yaşattığını dile getiren Görgün, son 16-17 yılda bu alandaki yerlilik oranının yüzde 20'lerden yüzde 70 seviyesine çıktığına dikkati çekti.
Görgün, sağlık alanında da yapılan çalışmalarla dışa bağımlılığı azaltacak ve Türkiye'yi sayılı ülkeler arasına sokacak projeler yürüttüklerine işaret ederek, "Dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 salgını teknoloji geliştirme ve üretim paradigmalarını sorgulattı. Tüm dünya Kovid-19'a ilişkin tarama, tespit, tedavi ve takip konusunda hızlı bir yarış içinde. Cumhurbaşkanımız da milletin sağlığını ilgilendiren bu konuyu büyük bir hassasiyetle takip ediyor." ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla, Sanayi ve Teknoloji ile Sağlık bakanlarının ASELSAN'dan yerli solunum cihazı üretimi konusuna dahil olmalarını istediğini aktaran Görgün, şunları kaydetti:
"Bir start-up olan Biosys firmamızın geliştirdiği solunum cihazının ürüne dönüşmesi için ASELSAN, derin Ar-Ge kültürü ve sistem bilgisiyle mekanik, yazılım ve elektronik tasarım alanında tüm kabiliyetlerini ortaya koydu. Bu akut dönemde dışarıdan kimsenin tedarik edemediği kritik alt bileşenlere kadar derinlemesine Ar-Ge ve teknoloji geliştiriyoruz. Ayrıca bir üretim hattını da kurmaya başladık. Burada en önemli nokta cihazın milli lisansa ve fikri haklara sahip olması. ASELSAN ve Baykar gibi deneyimi yüksek olan şirketlerimizin mühendislerinden oluşan proje ekibinde yer alan arkadaşlarımız var güçleriyle çalışıyorlar."
Görgün, yerli solunum cihazı üretimi projesindeki tüm paydaşların her gün telekonferansla değerlendirme toplantıları düzenlediklerini, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da projeye ilişkin günlük olarak bilgilendirildiğini aktardı.
Proje ekibinin büyük özveriyle sabahlara kadar çalıştığını belirten Görgün, "Sağlık çalışanlarımız ülkemizin sağlığı için var gücüyle çalışıyor ve hizmet veriyor biz de onların hizmetindeyiz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan, Haluk Görgün, Ekonomi
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Haberler ›› Ekonomi ››ASELSAN Genel Müdürü Görgün, Kovid-19 ile mücadelede şirketin faaliyetlerini anlattı Açıklaması - Ekonomi

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