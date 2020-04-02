Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Aselsan güçlü tedarik zinciriyle büyümesini sürdürüyor

2019 yılını güçlü finansal sonuçlarla kapatan Aselsan, 2020 yılının ilk 3 aylık döneminde de küresel koşullardaki olumsuzluklara rağmen büyümesini devam ettirdi.

02.04.2020 11:38 | Son Güncelleme: 02.04.2020 11:38
Aselsan güçlü tedarik zinciriyle büyümesini sürdürüyor
2019 yılını güçlü finansal sonuçlarla kapatan Aselsan , 2020 yılının ilk 3 aylık döneminde de küresel koşullardaki olumsuzluklara rağmen büyümesini devam ettirdi.

Şirketin faaliyetleri ile ilgili bilgi veren Aselsan Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Prof. Dr. Haluk Görgün, korona virüs salgınının küresel ölçekte üretim ve tedarik zincirlerinin kırılganlığını ortaya çıkardığını, bu tür kriz dönemlerini öngörerek planlama yapmanın öneminin bir kez daha anlaşıldığını söyledi. Aselsan'ın tedarik sistemini olası kriz senaryolarını öngörerek kurguladığını belirten Görgün, "Bugün ulaştığımız nokta, Sayın Cumhurbaşkanımızın 2000'li yılların başında hedef olarak gösterdiği millileşme ve yerlileşme çalışmalarını uzun yıllar çok sıkı bir disiplinle sürdürmenin sonucudur. Geldiğimiz noktada şirketimizin 5 bini aşan tedarikçisinin çok önemli bir kısmını yerli firmalarımız oluşturuyor. Bu firmalarımızın üretimlerinin Aselsan ürünleri içindeki payı da oldukça yüksek seviyelere ulaşmıştır" dedi.

Aselsan tedarikçilerini güç birliği temasında buluşturdu

Aselsan'ın tedarikçileri ile iş birliğinin 'güç birliği' teması altında yürütüldüğünü, bu yapının ise stratejik işbirliği yapılan firmalar, millileştirme görevi verilen firmalar ve diğer tedarikçiler olarak katmanlara ayrıldığını vurgulayan Görgün, "İçinde bulunduğumuz dönem Aselsan'ın kurduğu bu yapının üretimin sürdürülebilirliği açısından önemini bir kez daha ortaya koymaktadır. Aselsan'ın toplam tedariğinde Uzak Doğu ülkelerine herhangi bir bağımlılığı bulunmamaktadır. Bu bölgelerden yapılan sınırlı malzeme alımları da çok hızlı bir şekilde gerek yurt içi, gerekse yurt dışından ikame edilebilmektedir. Aselsan ürünlerinin stratejik niteliği gereği kritik malzemelerde stoklu çalışmaktadır. ABD ve diğer ülkelerden yapılan tedarik konusunda acil bir ihtiyacımız olmadığı gibi yakın gelecekte de üretimimiz olası tedarik kaynaklı sorunlardan etkilenmeyecektir" ifadelerini kullandı.

320 milyon doları aşkın yeni sipariş alındı

2020 yılının ilk 3 ayında büyüme trendini hız kaybetmeden devam ettiren Aselsan'ın 320 milyon ABD dolarını aşkın yeni sipariş almayı başardığının altını çizen Görgün, "Aldığımız siparişlerle elektronik alanındaki Ar-Ge birikimimizi derinleştirmeye ve ürün portföyümüzü çeşitlendirmeye devam ediyoruz. Üretim gücümüzü geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da tahsilat performansımızı devam ettirerek ve pozitif nakit pozisyonumuzu koruyarak güçlü finansal sonuçlarla desteklemeyi başardık. Aselsan, sağlam mali yapısı, yetkin insan kaynağı ve üretim paydaşları ile ülkemizin gerek savunma, gerekse sivil alandaki ihtiyaçlarını kesintisiz bir biçimde karşılamak için tüm inancı ve kararlılığıyla yoluna devam edecektir" dedi. - ANKARA
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: İHA

Etiketler: Amerika Birleşik Devletleri, Haluk Görgün, Aselsan, Ekonomi
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Ekonomi ››Aselsan güçlü tedarik zinciriyle büyümesini sürdürüyor - Ekonomi

Ekonomi Manşet

Haberler

İstanbul Ticaret Odası, fiyatı en çok artan ve azalan ürünleri açıkladı Ekonomi
İstanbul Ticaret Odası, fiyatı en çok artan ve azalan ürünleri açıkladı
Altının gram fiyatı tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü! İşte güncel fiyatlar Ekonomi
Altının gram fiyatı tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü! İşte güncel fiyatlar
Koronavirüs nedeniyle elektrik ve doğal gaz faturasında yeni dönem başlıyor Ekonomi
Koronavirüs nedeniyle elektrik ve doğal gaz faturasında yeni dönem başlıyor
Koronavirüs nedeniyle hangi sektöre hangi destekler veriliyor? TİM, tek tek paylaştı Ekonomi
Koronavirüs nedeniyle hangi sektöre hangi destekler veriliyor? TİM, tek tek paylaştı
Suudi Arabistan ve Rusya arasındaki petrol savaşı ilk iflası getirdi Ekonomi
Suudi Arabistan ve Rusya arasındaki petrol savaşı ilk iflası getirdi
Koronavirüs Türk ekonomisini derinden etkiledi! İhracatta büyük düşüş Ekonomi
Koronavirüs Türk ekonomisini derinden etkiledi! İhracatta büyük düşüş
Dolarda hareketli anlar yaşanıyor! Kritik seviyeye dayandı Ekonomi
Dolarda hareketli anlar yaşanıyor! Kritik seviyeye dayandı
Karantinadan çıkıp memleketlerine dönmek isteyenler bilet fiyatlarına isyan etti Ekonomi
Karantinadan çıkıp memleketlerine dönmek isteyenler bilet fiyatlarına isyan etti

Son Dakika Ekonomi Haberleri

12:58: Bakan Albayrak: Kur'an kursu öğreticilerine ek ders ücreti devam edecek - Ekonomi 12:58: QNB Finansbank'tan 10 milyon TL yardım - Ekonomi 12:54: GEKA, 'Covid-19 ile Mücadele ve Dayanıklılık Mali Destek Programı'nı ilan etti - Ekonomi 12:54: Şanlıurfa Ticaret Borsası - Ekonomi 12:52: TİM Başkanı İsmail Gülle: "2020 ve sonrası için hedeflerimizin arkasındayız" - Ekonomi 12:27: Koronavirüs nedeniyle elektrik ve doğal gaz faturasında sayaç okuma sistemi değişecek - Ekonomi 12:13: Koronavirüs nedeniyle hangi sektöre hangi destekler veriliyor? TİM, tek tek paylaştı - Ekonomi 11:48: Altının gram fiyatı tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü! İşte güncel fiyatlar - Ekonomi 11:44: Suudi Arabistan ve Rusya arasındaki petrol fiyatı savaşı ABD'li petrol üreticisi Whiting Petroleum'un iflasına neden oldu - Ekonomi 11:40: İstanbul'da Mart'ta en fazla kolonyanın fiyatı artarken, fiyatı en fazla düşen ürün ise fuel-oil oldu - Ekonomi 11:36: Dünya koronavirüs salgını ile mücadele ederken yeni kolera salgını hızla yayılmaya devam ediyor - Haberler