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ASELSAN güvenlik seviyesini yukarı çekecek

Güvenlik ve kaçakçılık riski bulunan yerlerde kullanılan milli güvenlik çözümlerine bir yenisi ekleniyor.

28.03.2020 14:22 | Son Güncelleme: 28.03.2020 14:24
Güvenlik ve kaçakçılık riski bulunan yerlerde kullanılan milli güvenlik çözümlerine bir yenisi ekleniyor.
AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, ASELSAN ve TU¨BI·TAK Marmara Araştırma Merkezi (MAM) arasında Terahertz (THz) Gerçek Zamanlı Yolcu Görüntüleme Sistemi Projesi'ne ait sözleşme imzalandı.
Proje kapsamında, THz tümleşik alıcı dizisi TU¨BI·TAK MAM tarafından geliştirilecek, ASELSAN tarafından sistemin diğer donanım/yazılım birimlerinin geliştirilmesi ve sistem entegrasyonu yapılacak. Ürünün ticarileştirme hakları ASELSAN'a ait olacak.
THz Gerçek Zamanlı Yolcu Görüntüleme Sistemi, insan vücuduna gizlenmiş, patlayıcı düzenekleri, tabanca, tüfek, bıçak gibi silahlar ile uyuşturucu, tütün, sigara, et, alkol gibi kaçak eşyalar ve benzeri nesneleri, insan vücudundan yayılan doğal THz ışımalarını algılayarak tespit ediyor.
Pasif olarak çalışan cihaz, doğal THz ışımaları kullanarak tespit yaptığı için insan sağlığına zararı bulunmuyor. Cihaz, hamile ve çocuk yolcu kontrollerinde dahi güvenle kullanılabilecek.
Muadillerinden üstün kalitede görüntü
Dünyada az sayıda ülke tarafından geliştirilen cihaz, çalışma mesafesi, çözünürlük ve saniyede aldığı resim sayısı kriterleri göz önünde alındığında muadil sistemlere göre daha üstün kalitede görüntü sunacak.
Sistemin, kişilerin güvenlik ve kaçakçılık tehdidi oluşturma riski bulunan hava alanları, metro istasyonları, otobüs terminalleri, tren garları, sınır kapıları, kritik tesisler, alıs¸veriş merkezleri, devlet kurumları gibi güvenliğin o¨n planda olduğu noktalarda yaygın kullanım alanına sahip olması hedefleniyor.
Söz konusu sistem sayesinde iç ortamda 6 metreden 3 santimetre çözünürlükte giysi altında gizlenen tehlikeli metal ve metal olmayan nesneler görüntülenebiliyor. Dış ortamda ise 10 metreden aynı netlikte metal nesneler belirlenebiliyor. ASELSAN güvenlik seviyesini yukarı çekecek

Kaynak: AA

Etiketler: Marmara, Güncel

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ASELSAN güvenlik seviyesini yukarı çekecek

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