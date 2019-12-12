Haberler » Güncel » Aselsan Kurumsal Yönetim Derecelendirme notunu yükseltti - Haber

Aselsan Kurumsal Yönetim Derecelendirme notunu yükseltti

ASELSAN, Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetim ilkeleri baz alınarak bağımsız bir derecelendirme şirketi tarafından yapılan değerlendirmede geçen yıl 10 üzerinden 9,20 olan notunu bu yıl 9,29'a yükseltti.

12.12.2019 10:11 | Son Güncelleme: 12.12.2019 10:16Aselsan Kurumsal Yönetim Derecelendirme notunu yükseltti
ASELSAN, Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetim ilkeleri baz alınarak bağımsız bir derecelendirme şirketi tarafından yapılan değerlendirmede geçen yıl 10 üzerinden 9,20 olan notunu bu yıl 9,29'a yükseltti.

Kurumsal Yönetim Derecelendirme yolculuğuna 2012 yılında en iyi ikinci başlangıç notunu alarak başlayan ASELSAN, notunu her yıl daha da ileriye taşıdı. Pay sahipleri, kamuyu aydınlatma ve şeffaflık, menfaat sahipleri ve Yönetim Kurulu alt başlıklarında alınan notlar, ASELSAN'ın, SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne büyük ölçüde uyum sağladığının, gerekli politika ve önlemleri uygulamaya soktuğunun, yönetim ve iç kontrol mekanizmalarını etkin bir şekilde oluşturup işlettiğinin, kurumsal yönetim risklerinin çoğunun tespit edilip aktif bir şekilde yönetildiğinin, pay ve menfaat sahiplerinin haklarını adil şekilde gözettiğinin, kamuyu aydınlatma ve şeffaflık faaliyetlerini en üst düzeyde yürüttüğünün ve Yönetim Kurulunun yapı ve işleyişinin en iyi uygulama kategorisinde olduğunun kanıtı niteliğinde olduğunu gösterdi. ASELSAN, geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da en yüksek notunu 99,01 ile kamuyu aydınlatma ve şeffaflık alt başlığında aldı. Dünyanın en büyük 52'nci savunma sanayii şirketi olan ASELSAN, gerek her yıl ivmelenerek artan karlı büyümesi gerekse kurumsal yönetim ve sürdürülebilirlik konularına verdiği önemle borsa genelinden pozitif olarak ayrışmaktadır. - ANKARA

Sermaye Piyasası Kurulu, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

10:50 İçinde altın bulunan kasanın çalınmasıyla ilgili iki zanlı tutuklandı - Haber
10:50 DHA YURT BÜLTENİ-5 - Haber
10:50 PENDİK'TE DİLENCİLERE OPERASYON; 2019'DA 2 BİN 473 PROFESYONEL DİLENCİ YAKALANDI - Haber
10:50 Kocaeli sevcan'ın tek isteği rahat uyumak - Haber
10:50 Ağrı'da "İŞKUR Kampüste" etkinliği - Haber
08:48 Ağrı'da askerlerle, teröristlerin sıcak çatışmaya girdiği anlar ortaya çıktı - Haber
07:20 Akdeniz'de 4,9 büyüklüğünde deprem oldu - Haber
23:48 "Kırmızı kod" verilen Antalya'da bir eve yıldırım düştü! - Haber
23:26 Başkan Aydın'dan "duvara bantlanmış muz" eserine gönderme: "Sanat eseri dediğin böyle olur" - Haber
22:40 "Uyuşturucu satanların hepsini döveceğim" dedi, evinden uyuşturucu çıktı - Haber
12.12.2019 10:58:29