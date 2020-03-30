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ASELSAN, SSB arasında "JEMUS" 5 il projesi ile ilgili sözleşme imzalandı

ASELSAN, Savunma Sanayii Başkanlığı ile toplam bedeli 51 milyon dolar ve 449 milyon lira olan bir sözleşme imzaladığını duyurdu.

30.03.2020 13:50 | Son Güncelleme: 30.03.2020 13:50
ASELSAN, SSB arasında
ASELSAN, Savunma Sanayii Başkanlığı ile toplam bedeli 51 milyon dolar ve 449 milyon lira olan bir sözleşme imzaladığını duyurdu.
ASELSAN'ın Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yer alan açıklamasında "ASELSAN ile Savunma Sanayii Başkanlığı arasında Jandarma Entegre Muhabere ve Bilgi Sistemi (JEMUS) 5 İl Projesi ile ilgili olarak bugün, toplam bedeli 50 milyon 715 bin ABD doları ve 448 milyon 827 bin 750 Türk lirası tutarında bir sözleşme imzalanmıştır. " ifadeleri kullanıldı.
Açıklamada söz konusu sözleşme kapsamında teslimatların 2020-2023 yılları arasında gerçekleştirileceği bildirildi.

Kaynak: AA

Etiketler: Kamuyu Aydınlatma Platformu, Amerika Birleşik Devletleri, Jandarma, Ekonomi
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Haberler ›› Ekonomi ››ASELSAN, SSB arasında 'JEMUS' 5 il projesi ile ilgili sözleşme imzalandı - Ekonomi

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