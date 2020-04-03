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Asena Atalay: Ben artık ünlü değilim

Futbolcu Caner Erkin'den boşandıktan sonra aşk hayatında aradığını bulamayan Asena Atalay uzun zamandır sessizdi. Atalay, sessizliğini ilk kez bodu (Kaynak-Güneş Gazetesi)

03.04.2020 12:32 | Son Güncelleme: 03.04.2020 12:32
Asena Atalay: Ben artık ünlü değilim

Instagram hesabındaki bütün fotoğrafları silen ve takip ettikleri listesini de sıfırlayan Atalay sosyal medyaya da küsmüştü. Uzun bir aradan sonra önceki gün sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Kendisine sorular sorulmasını isteyen Atalay 'Karantina günlerinde neler yaptığınızı merak ettim' dedi.

Kaynak: Snob Magazin



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