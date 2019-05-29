29.05.2019 10:20
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Asena Atalay, "Dini inancınız nedir?" sorusuna verdiği cevapla şaşırttı

Asena Atalay, sosyal medya hesabından takipçilerinin sorularını yanıtladı. "Dini inancınız nedir?" sorusuna da cevap veren Atalay, herkesi şaşırttı.

Caner Erkin'le olan evliliğiyle adını duyuran ve sonrasında sorunlu bir boşanma süreci yaşayan sunucu Asena Atalay, Instagram hesabından takipçilerinin sorduğu soruları yanıtladı. Atalay, "Dini inancınız nedir?" sorusuna "Beynine ve kalbine güvendiğim insanla konuşurum" cevabını verdi.

"BEYNİNE GÜVENDİĞİM İNSANLA KONUŞURUM"

Günlük yaşantısı sıklıkla sosyal medya hesabından paylaşan Asena Atalay, takipçilerinden gelen soruları yanıtladı. Atalay, bir takipçisinin "Dini inancınız nedir?" sorusuna ilginç bir yanıt verdi. İnanç sistemini biraz değişik olarak tamamlayan sunucu, "Bunu sadece beynine, kalbine güvendiğim çok az insanla konuşmayı tercih ediyorum" ifadelerini kullandı.

"ONAY BEKLEME YAP, GEÇ"

Öte yandan "Beni anlamayanlara inatla anlatmaya çalışıyorum bir ümit var mı bir gün beni anlarlar mı acaba?" sorusuna ise "Anlamayacaklar. Sen bir süre sonra kendini anlatmaktan vazgeçeceksin. Onay bekleme yap, geç" cevabını verdi.

Asena Atalay, Dini inancınız nedir? sorusuna verdiği cevapla şaşırttı Magazin


YORUMLAR (17)
BEYİNLİ VE KALPLİ: HERKES KENDİNİ NE ANLAŞILMAZ SANIYOR. BU NE MEGALOMANLIK. SENİN ANLAŞILMAYACAK NE TARAFIN OLABİLİR Kİ BASİT EGOİST KENDİNİ BİR BO SANAN ETTTEN YARATILMIŞ BİR CANLISIN. ŞİMDİ GÜZELSİN BİR SÜRE SONRA YÜZÜNE BAKILMAZSIN. ONUN İÇİN BEYNİN GÜZEL OLSUN YAŞLANDIKCA MUTLU OLURSUN DEĞER KAZANIRSIN. BEYNİN GÜZEL OLMASI İSE ANLAŞILIR VE BASİT OLSUN SEVGİ İLE DOLSUN. TAMAM MI CANIM
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GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ: bu sorudan niye korkuyor ne olursan ol kişinin tercihidir. o tercihe imtihan dünyasında Yaratan rabbim bile kuluna hür iradesine vermiştir. Notuda O verecek odur huzuru mahşerde. senin dinin sana benim dinim bana kişi inancının gereğini elinden geldiği kadar yapabiliyorsa ne mutlu ELHAMDÜLÜLLAH dille söyledik kalple tastik ettik RABBİYE ve HABİBİNE şehadet ettik
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BEN: BU KADIN MAL
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LAİKLİK: ALLAH İLE KUL ARASINA GİRİLMEZ. . . DAHA İLKOKULDAYKEN ÖĞRETMEDİLER Mİ SİZE?
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FEKREM GUIDOGLU: HERŞEY ÇOK GÜZEL OACAK EKREM İMAM OGLU
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