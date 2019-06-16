Asena Atalay'ın babası 1,5 aydır cezaevinde

Futbolcu Caner Erkin'le 2016 yılında boşanan ve sonrasında özel hayatıyla gündeme gelen Asena Atalay'ın babası Oktay Atalay, borcu yüzünden hapis cezasına çarptırıldı.

İCRA TAKİBİ BAŞLATTI

Asena Atalay'ın babası Oktay Atalay, sahibi olduğu Massk Sahne adlı mekan için 2 milyon 850 bin lira borç aldı. Baba Atalay, Nihan Honça'dan 2015'te aldığı paranın 950 bin lirasını ödeyebildi. Honça da Atalay hakkında icra takibi başlattı.

DENİZLİ'DE YAKALANDI

Sabah'ın haberine göre, borcunu taksitli olarak ödeyeceğini taahhüt eden Atalay, bir yılda sadece 100 bin lira ödeyebildi. Bunun üzerine Atalay, ödeme şartını ihlal suçundan üç ay hapis cezasına çarptırıldı. Denizli'de yakalanıp tutuklanan Atalay, 1.5 aydır cezaevinde bulunuyor.