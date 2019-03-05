05 Mart 2019, 15:54
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Asena Ayyüce, Çocuklar Duymasın'ın Kadrosuna Dahil Oldu

Katıldığı moda programıyla adını duyuran Asena Ayyüce, ekranların sevilen dizisi Çocuklar Duymasın'ın kadrosuna dahil oldu.

Gardırop Savaşları adlı moda programıyla adını duyuran Asena Ayyüce, Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Çocuklar Duymasın'ın kadrosuna dahil oldu.

Genç oyuncu Asena Ayyüce, dizide genç ve başarılı marka temsilcisini oynayacak.

DENGELERİ DEĞİŞTİRECEK

Kanal D'nin yapımcılığını Birol Güven'in üstlendiği, ekran fenomeni dizisi Çocuklar Duymasın'ın kadrosuna Asena Ayyüce dahil oldu. Ayyüce dizide, genç ve başarılı marka temsilcisi Işıl karakterine hayat verecek. Tuna ile tanışan Işıl, Gönül ve Tuna ilişkisinde tehdit yaratacak. Meltem ve Haluk'un Işıl'a nasıl tepki vereceği ise merakla bekleniyor.

ASENA AYYÜCE KİMDİR?

1996 yılında dünyaya gelen Asena Ayyüce Sezer İstanbul doğumludur. Fox Tv ekranlarında yayınlanan Gardırop Savaşları yarışması 2. sezon yarışmacılarındandı. Anne tarafından aslen göçmen olan Asena Ayyüce baba tarafından ise aslen Sakarya'lıdır.

Sosyal medya hesabı Instagram'dan yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiren Ayyüce'nin 30 bin takipçisi bulunuyor.

Magazin


YORUMLAR (8)
İLKER KIRDAR: sanırım birol güven akıl tutulması yaşıyor başka bir şey olamaz raytingleri yeniden arttıracağım diye yapmadığı saçmalık kalmadı fakat sorun değil kanal d yöneticilerine ricam bu diziyi derhal sonlandırın ve final yapın hemde ömür boyu derhal
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IZLEYİCİ: Cocuklar duymasin dizisini severek izliyordum, ama nedense bu dizide devamli olarak dogru dürüst bir konu yok, hep senaryo cikmaza giriyor. Bir ara Tutku diye kötü karakter vardi, simdi bir yanda youtuberlar, diger tarfta yine Gece diye kötü bir karakter. Komedi dizisinde kötü karakter hic olmuyor. Sürekli insanlara mesaj verme cabasi. Her finalden sonra tekrar baslamasina seviniyorum, fakat nedense bir türlü senaryo gitmiyor.
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CONI: En sacma senaryo dizisinde birinci olur !
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DÜRBÜNLÜ: hiç tanımıyorum,tanımakta istemiyorum.
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