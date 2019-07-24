Asensio sakatlandı, gözyaşlarına boğuldu! Zidane bakamadı

Real Madrid'in 2-0 geriye düştüğü maçta takımının beraberlik golünü atan ve skoru 2-2'ye getiren Marco Asensio bundan 3 dakika sonra sahayı sedyeyle terk etti. Aubameyang ile girdiği ikili mücadele sonrasında yerde kalan İspanyol yıldızın yaşadığı sakatlık sonrasında özellikle Zidane'ın çok üzüldüğü, 23 yaşındaki futbolcunun da yaşadığı acı nedeniyle gözyaşlarına boğulduğu görüldü.

Real Madrid ile Arsenal'in karşılaştığı normal süresi 2-2 berabere biten maçı Real Madrid 3-2 kazandı. Maçta Arsenal'in gollerini 10. dakikada penaltıdan Lacazette ve 24. dakikada Aubameyang atarken, Real Madrid'in gollerini ise 56. dakikada Gareth Bale ve 59. dakikada Asensio kaydetti. Mücadelede Real Madridli futbolcu Nacho Fernandez 9. dakikada, Arsenalli futbolcu Sokratis de 40. dakikada kırmızı kart görerek oyun dışında kaldılar.

ZIDANE: DURUMU KÖTÜ GÖRÜNÜYOR

Teknik direktör Zinedine Zidane oyuncunun durumuyla ilgili olarak, "Hastaneye gitti; ancak durumu kötü görünüyor" dedi. İspanyol basını ise Asensio'nun sol diz yan bağlarında kopma olduğunu sayfalarına taşıdı. İspanyol oyuncunun 8-9 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor. Bazı kaynaklar ise Asensio'nun sakatlığıyla ilgili film sonuçlarını paylaştı ve oyuncunun diz bağlarının koptuğu görüldü.Başarılı orta saha oyuncusunun bu sakatlığın ardından yeni sezonda takımını yalnız bırakacağı bildirildi.