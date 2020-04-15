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Aşeren hamile kadının yardımına polisler yetişti

Aşeren hamile kadının yardımına polisler yetişti Gaziantep'te çilek aşeren ve sokağa çıkamayan hamile kadının imdadına polis yetişti.

15.04.2020 13:12 | Son Güncelleme: 15.04.2020 13:13
Aşeren hamile kadının yardımına polisler yetişti
GAZİANTEP - Gaziantep 'te çilek aşeren ve sokağa çıkamayan hamile kadının imdadına polis yetişti.
Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğüne gelen telefonda hamile olduğunu ve çilek aşerdiğini belirten ve ismi açıklanmayan kadının isteği yerine getirildi. Telefon görüşmesinin ardından harekete geçen ekipler çarşı pazar dolaşarak hamile kadın için çilek aradı. Pazardan alınan çilekler daha sonra polisler tarafından hamile kadına ulaştırıldı.
Başta 65 yaş üstü vatandaşlar olmak üzere hemen her kesimin yardımına koşan polis ekipleri, pazarlarda ise pazarcıları ve vatandaşları, hijyen, sosyal mesafe ve maske kullanımı gibi konularda bilgi vererek, uyarılarda bulunuyor. Aşeren hamile kadının yardımına polisler yetişti

Kaynak: İHA

Etiketler: Gaziantep, Polis, Genel
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