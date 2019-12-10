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Aşevi hizmeti Maltepelilerin yüzünü güldürüyor

Maltepe Belediyesi AŞ evi hizmetiyle, ihtiyaç sahibi binlerce vatandaşa sıcak yemek imkanı sunuyor.

10.12.2019 12:47 | Son Güncelleme: 10.12.2019 12:53Aşevi hizmeti Maltepelilerin yüzünü güldürüyor
Belediyesi AŞ evi hizmetiyle, ihtiyaç sahibi binlerce vatandaşa sıcak yemek imkanı sunuyor. Sadece 2019 yılında 100 bin kişiye sıcak yemek verilen AŞ evinde, günde ortalama 500 vatandaş yemek yiyor.

Sosyal belediyecilik alanında yaptığı çalışmalarıyla dikkat çeken Maltepe Belediyesi, AŞ evi hizmetiyle ilçede ihtiyaç sahibi vatandaşların yüzünü güldürüyor. Her gün sabahın ilk ışıklarıyla, dev kazanlarda en az 4 çeşit yemek hazırlanan AŞ evinde, günde ortalama 500'den fazla vatandaş sıcak yemek yiyor. AŞ evinde kaynayan yemekler ayrıca ilçe genelinde tespit edilen, gelir durumu kötü olan ya da hasta ve yaşlı olduğu için evinde yemek yapacak kimsesi olmayan ihtiyaç sahibi 252 haneye de, her gün düzenli olarak ulaştırılıyor. Sadece 2019 yılında 100 bin kişiyi ağırlayan AŞ evi, cenaze sahiplerini de yalnız bırakmıyor. Taziye evlerine de günde ortalama 600 pide ve ayran gönderen AŞ evi yetkilileri, 2019 yılı boyunca ilçe genelinde taziye evlerine 132 bin adet pide ve ayran desteği verildiğini kaydetti.

"Herkesin evinde sıcak aşı olacak"

Yoksullukla mücadelenin sosyal belediyeciliğin temel hedeflerinden biri olduğuna vurgu yapan Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, "Göreve geldiğimiz günden beri, ilçede gelir durumu kötü olan hanelere yönelik önemli çalışmalara imza attık. Pek çok alanda yürüttüğümüz çalışmalarla ilçe genelinde yoksullukla mücadele ediyoruz. Bunların en önemlisi AŞ evi hizmeti. AŞ evimizde her gün binlerce kişiye sıcak yemek kaynatıyoruz. Maltepe'de herkesin evinde sıcak aşı olacak, hiçbir çocuk yatağa aç girmeyecek" diye konuştu. - İSTANBUL

Maltepe Belediyesi, Maltepe, Güncel

Kaynak: İHA

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