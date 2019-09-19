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Asfalt çalışmaları devam ediyor

Karabük Belediyesi tarafından başlatılan asfalt çalışmaları devam ediyor.

19.09.2019 17:24Asfalt çalışmaları devam ediyor
Karabük Belediyesi tarafından başlatılan asfalt çalışmaları devam ediyor.

Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, çalışmaların 5000 Evler ve Kılavuzlar mahallelerinde devam ettiğini söyledi.

Asfaltsız yol kalmaması için çalıştıklarını ifade eden Vergili, "Şehrimizde sürdürdüğümüz çalışmalarımız her geçen gün artarak devam ediyor. Hedefimiz Karabük'ü daha modern bir il haline getirmektir. 5000 Evler ve Kılavuzlar mahallelerimizde ekiplerimizin yaptığı sıcak asfalt çalışması devam etmektedir. Belediye olarak mahallelerimizde gerçekleştirdiğimiz sıcak asfalt çalışmalarımız devam edecektir" dedi. - KARABÜK

Rafet Vergili, Karabük, Güncel

Kaynak: İHA

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