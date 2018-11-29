Asfalt Çalışmaları Kırbağı Mahallesi'nde

Karaman Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri hava şartları elverdiği sürece asfalt ve yol yapım çalışmalarına devam ediyor. Yeni Mahalle'de asfalt çalışmalarını tamamlayan ekipler şimdi de Kırbağı Mahallesi'nde sıcak asfalt serimine başladı. Çalışmalar kapsamında daha önce kaldırımları tamamlanan 15 sokak asfaltlanacak.

Göreve geldiğinden beri alt ve üst yapı çalışmalarına büyük önem verdiklerini belirten Karaman Belediye Başkanı Ertuğrul Çalışkan: "Her yıl kalitemizi artırarak yaptığımız asfalt çalışmalarımız bu yıl da hızla devam ediyor. Tüm yollarımızı güzelleştirmeye, değiştirmeye devam ediyoruz. Alt yapısı biten bütün yollarımızda asfalt çalışmaları yapıyoruz. Yol çalışmaları bizim için çok önemli. Bu yüzden göreve geldiğimiz günden beri bütün cadde ve sokaklarda titizlikle çalışmalarımızı sürdürdük. Şehrimizin eksiklik ve ihtiyaçlarını tespit edip anında düzeltme yoluna gittik. Karamanımızı cazibe merkezi haline getirecek dev projelerimizin yanı sıra alt ve üst yapı çalışmalarımızı büyük ölçüde tamamladık." dedi.