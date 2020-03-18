Asfalt çalışmaları sonrası yükü taşıyamayan istinat duvarı tehlike saçıyor
Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde asfalt çalışmaları sonrası apartmanın istinat duvarı ile yol aynı seviyeye geldi.
18.03.2020 11:58 | Son Güncelleme: 18.03.2020 11:59
Diyarbakır 'ın Kayapınar ilçesinde asfalt çalışmaları sonrası apartmanın istinat duvarı ile yol aynı seviyeye geldi. Yükü kaldıramayan istinat duvarı çökme tehlikesi altında bulunuyor. Vatandaşlar ilçe belediyesine dilekçe ile başvurduklarını fakat tedbir alınmadığını iddia etti.
Kayapınar ilçesi Huzurevleri Mahallesi Doktor Sıtkı Göral Caddesi 67 sokakta bulunan Altın Palmiye Yapı Sitesi sakinleri, istinat duvarının çökme ihtimaline karşı diken üstünde yaşıyor. Sokakta yapılan asfalt çalışmaları ile istinat duvarı ile yol aynı seviyeye gelirken, istinat duvarı, yolun yaptığı baskı yüzünden çökme aşamasına geldi. Apartmanın istinat duvarı, yolun getirdiği ilave ağırlık ve baskı nedeniyle yan yatarken, apartmanın yola bakan kısmının birinci katında oturan daire sahipleri ise korkudan evlerini terk etmek zorunda kaldı.
Konuyla ilgili olarak Kayapınar Belediyesine dilekçe verdiklerini fakat kimsenin kendileri ile ilgilenmediğini iddia eden Altın Palmiye Yapı Sitesi yöneticisi Hamit Karadeniz, "Yaklaşık 4 yıldan bu yana Kayapınar İlçe Belediyesi ekipleri kaldırım çalışmaları yaptı. Yapılan çalışmalar sonrası apartmanımızı saran istinat duvarı eğilmeye, çatlamaya ve çökmeye başladı. Defalarca Kayapınar Belediyesine gittik dilekçe verdik, şikayette bulunduk. Onlar da gelip yapacağız bakacağız dediler ama bir türlü gelmediler" dedi.
"Bir facia yaşanmadan çözüm bulunmasını istiyorum"
Yapılan asfalt çalışmalarının sağlıklı bir şekilde yürütülmediği için asfaltta çatlama meydana geldiğini ifade eden Karadeniz, "Buradan yüksek tonajlı araçlarda geçiyor ve bu araçların buradan geçmesi için yol müsait değildir. Kayapınar Belediyesine defalarca dilekçe verdik söz verdiler gelip yapacaklarını söylediler ama bir türlü bize sıra gelmedi. Asfalt çatlamış ve duvarımız gün geçtikçe eğilmeye başladı. Allah korusun dairelerde yakın olduğu için bir faciaya neden olabilir. Bunun için yetkililere sesleniyorum, bir an önce bir facia yaşanmadan buna çözüm bulmasını istiyorum" diye konuştu.
"Vatandaşa hizmet etsinler"
Vatandaş olarak belediyeden hizmet beklediklerini belirten bina sakinlerinden Seyithan Üvak, "Görmüş olduğumuz caddemizde yıllar önce beton elektrik direkleri kuruldu. Binamızın etrafını iş makineleri ile kazdılar ve duvarın dibine beton doldular. Ardından birkaç yıl geçtikten sonra gelip söktüler. Kaç kez dilekçe verdik Kayapınar Belediyesine, bir türlü kimse gelip bizim kaldırımlarımızı yapmadı. Onlardan beklentimiz oturacaklarına gelsinler vatandaşlara hizmet etsinler" şeklinde konuştu. - DİYARBAKIR
Kayapınar ilçesi Huzurevleri Mahallesi Doktor Sıtkı Göral Caddesi 67 sokakta bulunan Altın Palmiye Yapı Sitesi sakinleri, istinat duvarının çökme ihtimaline karşı diken üstünde yaşıyor. Sokakta yapılan asfalt çalışmaları ile istinat duvarı ile yol aynı seviyeye gelirken, istinat duvarı, yolun yaptığı baskı yüzünden çökme aşamasına geldi. Apartmanın istinat duvarı, yolun getirdiği ilave ağırlık ve baskı nedeniyle yan yatarken, apartmanın yola bakan kısmının birinci katında oturan daire sahipleri ise korkudan evlerini terk etmek zorunda kaldı.
Konuyla ilgili olarak Kayapınar Belediyesine dilekçe verdiklerini fakat kimsenin kendileri ile ilgilenmediğini iddia eden Altın Palmiye Yapı Sitesi yöneticisi Hamit Karadeniz, "Yaklaşık 4 yıldan bu yana Kayapınar İlçe Belediyesi ekipleri kaldırım çalışmaları yaptı. Yapılan çalışmalar sonrası apartmanımızı saran istinat duvarı eğilmeye, çatlamaya ve çökmeye başladı. Defalarca Kayapınar Belediyesine gittik dilekçe verdik, şikayette bulunduk. Onlar da gelip yapacağız bakacağız dediler ama bir türlü gelmediler" dedi.
"Bir facia yaşanmadan çözüm bulunmasını istiyorum"
Yapılan asfalt çalışmalarının sağlıklı bir şekilde yürütülmediği için asfaltta çatlama meydana geldiğini ifade eden Karadeniz, "Buradan yüksek tonajlı araçlarda geçiyor ve bu araçların buradan geçmesi için yol müsait değildir. Kayapınar Belediyesine defalarca dilekçe verdik söz verdiler gelip yapacaklarını söylediler ama bir türlü bize sıra gelmedi. Asfalt çatlamış ve duvarımız gün geçtikçe eğilmeye başladı. Allah korusun dairelerde yakın olduğu için bir faciaya neden olabilir. Bunun için yetkililere sesleniyorum, bir an önce bir facia yaşanmadan buna çözüm bulmasını istiyorum" diye konuştu.
"Vatandaşa hizmet etsinler"
Vatandaş olarak belediyeden hizmet beklediklerini belirten bina sakinlerinden Seyithan Üvak, "Görmüş olduğumuz caddemizde yıllar önce beton elektrik direkleri kuruldu. Binamızın etrafını iş makineleri ile kazdılar ve duvarın dibine beton doldular. Ardından birkaç yıl geçtikten sonra gelip söktüler. Kaç kez dilekçe verdik Kayapınar Belediyesine, bir türlü kimse gelip bizim kaldırımlarımızı yapmadı. Onlardan beklentimiz oturacaklarına gelsinler vatandaşlara hizmet etsinler" şeklinde konuştu. - DİYARBAKIR
Kaynak: İHA
Etiketler : Huzurevleri Mahallesi, Diyarbakır, Kayapınar, Güncel
Manşet
Haberler
Güncel
Birçok ülke virüsün pençesinde kıvranırken Azerbaycan'dan gelen haber yüzleri güldürdü
Güncel
Şarkıcı Hadise'nin yurt dışında yaşayan halası hayatını kaybetti
Güncel
Yaban kuşunu pompalı tüfekle vurmaya çalışan şahıs, polis tarafından aranıyor
Güncel
Dezenfekte etmeden kullanılan sprey başlığı yüzünden 50 kişiye koronavirüs bulaştı
Güncel
Yurdun karşısındaki kaldırımda karantina altındaki kızını arayan baba, yürek dağladı
Güncel
İstanbul'da 'koronavirüse iyi geliyor' diye içtikleri alkol 3 kişiyi canından etti
Güncel
Karantinadan kaçırılan Güzide Sofi'nin babası konuştu: Asıl mağdur biziz