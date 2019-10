Asfalt çalışmalarını yerinde inceledi

Malatya merkez ilçe Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, asfalt çalışmalarını yerinde inceleyerek, görevlilerden bilgi aldı ve vatandaşlarla sohbet etti.Tecde Mahallesi Mesnevi Sokak'ta devam eden yol yenileme ve çevre düzenleme çalışmalarını inceleyen Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, beraberinde Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Şahin Özer, Fen İşleri Müdürü Hasan Deviren ve Tecde Mahalle Muhtarı Ali Yiğit ile birlikte vatandaşlarla da sohbet edip, sorunları dinledi.Esnaflar ve vatandaşlarla sohbet ederek Yeşilyurt Belediyesinin yatırımları hakkında bilgiler paylaşan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Tecde mahallesinin eksikliklerini belirli bir plan ve program halinde gidermeye devam ettiklerini söyledi.Belediye Başkanı Mehmet Çınar, "Fen İşleri Müdürlüğümüze bağlı sıcak asfalt ve sathi kaplama ekiplerimiz şu anda ilçemizin yedi farklı bölgesinde yol açma, yenileme, genişletme, tam kaplama sıcak asfalt serimi ve sathi kaplama çalışmalarını aralıksız sürdürmektedir. İlçemizin her noktasında gerek alt ve üst yapı gerekse de temizlik ve çevre hizmetlerimizi layıkıyla yerine getirirken, vatandaşlarımızdan gördüğümüz memnuniyet ve güler yüz hizmet aşkımızı artırmaktadır. Hemşerilerimizin hayatını kolaylaştıracak hizmetlerimize her gün bir yenisini daha eklemenin mutluluğunu yaşıyoruz. Yol açma, yenileme ve genişletme hizmetlerinde bölgemizde örnek alınan bir yerel yönetim olma hüviyetine ulaştık, bu bizim için gurur verici bir olaydır. Yollarımızın kalitesini ve nitelik seviyesini her geçen gün daha güzel bir konuma ulaştırmaktayız" ifadelerini kullandı.Topsöğüt, Gözene ve Oluklu mahallelerindeki çalışmaları da incelediklerini söyleyen Çınar, "Kırlangıç mahallemizde ekiplerimiz çalışıyor. Üç ayrı noktada fınısher makinesiyle asfalt serim çalışmalarımız sürmektedir. Kış aylarının yaklaşmasıyla birlikte yol yenileme hizmetlerimize daha fazla ağırlık vermekteyiz. Kış ayında da ilçemizin her noktasına rahat ve güvenli bir şekilde ulaşımı sağlamak adına ekiplerimiz 7/24 çalışıyorlar, gerekli tedbirlerimizi şimdiden alıyoruz. Gece gündüz demeden dur durak bilmeden ilçemizin gelişimi, değişimi için çalışıyoruz" şeklinde konuşmasını tamamladı. - MALATYA