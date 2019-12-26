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Asfalt ekipleri 807. Cadde'de

Bartın Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri asfalt çalışmalarına Şiremirçavuş Mahallesi 807. Cadde'de devam ediyor.

26.12.2019 16:59 | Son Güncelleme: 26.12.2019 17:04 Asfalt ekipleri 807. Cadde'de
Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri asfalt çalışmalarına Şiremirçavuş Mahallesi 807. Cadde'de devam ediyor.

Bartın Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri çalışmalarına Şiremirçavuş Mahallesi 807. Cadde'sinde devam ediyor. Daha önce kaldırımları engelli vatandaşların kullanımına uygun şekilde düzenlenen Şiremirçavuş Mahallesi 807. Cadde'si araç yolu sıcak asfalt ile düzenlenerek vatandaşların hizmetine sunulacak.

Çalışma hakkında bilgiler veren Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın," Bartın Belediyesi olarak halkımıza daha iyi ulaşım imkanı sağlamak istiyor bunun içinde ihtiyaç duyulan tüm noktalarda çalışma gerçekleştiriyoruz. Yapmış olduğumuz çalışmalar kapmasında 2019 yılında 115 bin 236 metrekare sıcak asfalt çalışması gerçekleştirdik. Bu çalışmalarımıza bir yenisi de Şiremirçavuş Mahallesi 807. Cadde'sinde ekliyoruz. Daha önce kaldırımlarını düzenlediğimiz bu caddemizin araç yolunu sıcak asfalt ile kaplayarak halkımızın hizmetine sunacağız" dedi. - BARTIN

Fen İşleri Müdürlüğü, Bartın, Güncel

Kaynak: İHA

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