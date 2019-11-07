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Asfalt ihtiyacı kalmayana kadar çalışmaya devam

Düzce Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü kentin dört bir yanında çalışmalarına devam ediyor.

07.11.2019 17:37 | Son Güncelleme: 07.11.2019 17:42 Asfalt ihtiyacı kalmayana kadar çalışmaya devam
Düzce Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü kentin dört bir yanında çalışmalarına devam ediyor. Yeni açılan yollarda asfalt serme çalışması yapan ekipler, parke taş ile kapatılan çukurları da asfalt sererek düzeltti.

Düzce Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri saha çalışmalarına hızla devam ediyor. Rıhtım Caddesi üzerinde kaldırım ve meydan düzenlemesi yapan ekipler, saat kulesinin kaldırıldığı noktada zemin düzenlemesi yapıyor, çalışmaların kısa süre içinde bitirilmesi hedefleniyor. Aynı cadde üzerinde geçici parke taş döşenerek çözüm sağlanan çukurları da tespit eden asfalt ekibi, mevcut çukurlara da asfalt sererek cadde üzerinde trafik akışının sorunsuz şekilde akmasını sağlıyor.

Yeni açılan yollarda da sert zemin çalışması ve asfalt serme işlemi yapan Fen İşleri Müdürlüğü Körpeşler mahallesinde devam eden çalışmalar kapsamında asfalt ihtiyacı olan tüm noktalarda gereken müdahaleyi yapacak. Vatandaşların en büyük beklentilerinden biri olan asfaltlama ve yeni yol güzergahları konusunda hassas davranan ekipler, gelecek süreçte yeni yol açma çalışmaları ve asfaltlama işleminin birbirine paralel şekilde yürütüleceğinin altını çizdi. - DÜZCE

Fen İşleri Müdürlüğü, Düzce Belediyesi, Güncel

Kaynak: İHA

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