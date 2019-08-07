Asfalt ve yol bakım çalışmaları tam gaz devam ediyor

Karaman Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler; şehrin ulaşımını, güvenliğini ve estetiğini etkileyen birçok güzergâhta bakım ve onarım çalışmalarına tam gaz devam ediyor. 2019 yılı planlaması kapsamında yapılacak öncelikli noktaları belirleyen Karaman Belediyesi, şehrin dört bir tarafında asfalt, kaldırım, kavşak, parke, refüj ve tretuvar çalışması gerçekleştirdi. Kızılay Caddesi'ndeki çift gidişli yolun bir yönü soğuk asfalt ile kaplanırken yolun diğer bölümünün de PMT serimini tamamladı. Ekipler ayrıca şehrin muhtelif yerlerinde yama çalışması, Gevher Hatun Mahallesi'nde de sıcak asfalt ile kaldırım ve parke çalışmasına devam ediyor.

Konu ile ilgili değerlendirmede bulunan Karaman Belediye Başkanı Savaş Kalaycı; "Şehrimizi güzelleştirmek ve vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırmak için var gücümüzle çalışıyoruz" diyerek: "Belediye olarak vatandaşlarımızdan gelen talepler ve mahallelerimizin ihtiyaçları doğrultusunda hizmet vermeye devam ediyoruz. Bu çerçevede her mahallemizin alt yapı ve üst yapı sorunlarını ele alarak bir çalışma planı hazırladık. Bu planlamayla birlikte ilgili müdürlüklerimiz şehrin dört bir tarafında çalışmalarını sürdürüyor. Fen İşleri ekiplerimizi de eksik kalan ve yeni açtığımız yolların asfalt ve kaldırımlarını sorunsuz hale getirmek üzere görevlendirdik. Şehrimizi daha da güzelleştirmek ve vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırmak adına çalışmalarımıza ara vermeden devam edeceğiz" dedi.