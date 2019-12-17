Haberler » Yaşam » Asfalt yama ve parke taşı çalışmaları devam ediyor - Haberler

Asfalt yama ve parke taşı çalışmaları devam ediyor

Bilecik Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından şehrin birçok noktasında asfalt yama ve parke taşı çalışmaları devam ediyor.

17.12.2019 12:39 | Son Güncelleme: 17.12.2019 12:44Asfalt yama ve parke taşı çalışmaları devam ediyor
Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından şehrin birçok noktasında asfalt yama ve parke taşı çalışmaları devam ediyor.

Bilecik'te enerji alanında hizmet veren firmalar tarafından gerçekleştirilen altyapı çalışmaları nedeniyle bozulan cadde ve sokaklarda asfalt yama çalışmaları gerçekleştiriliyor. Çalışmaları kapsamında yeni cadde ve sokakları da hizmete açan Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından vatandaşların talepleri doğrultusunda kilit parke taşı çalışmaları da gerçekleştiriliyor. - BİLECİK

Fen İşleri Müdürlüğü, Bilecik, Yaşam

Kaynak: İHA

Yaşam

Son Dakika Haberleri

13:40 Serie A - İtalya'da ırkçılık karşıtı kampanyada maymun resmi kullanan Birinci Lig yönetimi tepki... - Haberler
13:34 Bandırma'da ehliyet almak isteyen işitme engellilere işaret dili tercümesiyle eğitim veriliyor - Haberler
13:32 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Petrol kuyularını korumak için harcanan çabaların hiçbiri... - Haberler
13:32 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye'nin uluslararası toplum adına tek başına 9 yıldır... - Haberler
13:29 Şüphe üzerine arama yapılan araçtan 3 kilo esrar çıktı - Haberler
13:15 Tekirdağ'da namus cinayetinin detayı belli oldu: Eşinden boşan onunla ben evleneceğim - Haberler
13:05 2019 yılının en başarılı e-ticaret sitesi ödülü Batman'a gitti - Haberler
12:58 Zabıtaların İmamoğlu'nu 'hazır ol' vaziyetinde beklemesi sosyal medyayı ikiye böldü - Haberler
11:54 Almanya'da Türk kökenli milletvekilinin evine taşlı saldırı - Haberler
11:39 12 yaşındaki çocuk, abisinin kamyonetini kullanarak yangından kurtulmayı başardı - Haberler
17.12.2019 13:41:47