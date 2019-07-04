04.07.2019 12:35
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Asfalt yüklü kamyon devrildi, sürücü yara almadan kurtuldu

Asfalt yüklü kamyon devrildi, sürücü yara almadan kurtuldu

Adıyaman'da asfalt yüklü kamyonun devrildiği kazayı sürücü burnu kanamadan atlattı.

Adıyaman'da asfalt yüklü kamyonun devrildiği kazayı sürücü burnu kanamadan atlattı.

Edinilen bilgilere göre, merkeze bağlı Külafhöyük köyü yakınlarında seyir halinde olan plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen asfalt yüklü kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kamyon sürücüsü kazadan burnu bile kanamadan kurtuldu. Jandarma ekipleri tarafından olay yerinde güvenlik önlemi alındı. Güvenlik önlemlerinin ardından kamyon, vinç yardımı ile kaldırıldı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN
Kaynak: İHA
Adıyaman, 3. Sayfa

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