27.06.2019 13:14
Haberler » 3. Sayfa » Haber

Asfalt yüklü tır, kamyonla kafa kafaya çarpıştı: 2 ağır yaralı

Asfalt yüklü tır, kamyonla kafa kafaya çarpıştı: 2 ağır yaralı

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde asfalt yüklü tır ile kamyonun kafa kafaya çarpışması sonucu 2 kişi ağır yaralandı.

Tekirdağ 'ın Malkara ilçesinde asfalt yüklü tır ile kamyonun kafa kafaya çarpışması sonucu 2 kişi ağır yaralandı.

Kaza, Malkara - Şarköy yolu üzeri Kavakçeşme Mahallesi çıkışında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Şarköy istikametine seyreden Barış Dinçer yönetimindeki (31) Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'ne ait 59 AJ 611 plakalı asfalt yüklü tır, karşı yönden gelen Ali Tan (49) yönetimindeki 59 ZD 374 plakalı kamyon ile kafa kafaya çarpıştı.

Kazada Tan ve Dinçer ağır yaralandı. Kamyon şoförü Ali Tan ise itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle sıkıştığı yerden çıkarıldı. Malkara Devlet Hastanesi 'ne kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle Malkara - Şarköy yolu bir süre trafiğe kapandı. - TEKİRDAĞ
Kaynak: İHA
kaza , tekirdağ , malkara , tır , 3. Sayfa

YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
14:23 Motosikletle otomobil çarpıştı: 1 yaralı
14:23 Diyarbakır'da avukatın öldürüldüğü anın görüntüleri ortaya çıktı
14:20 Aydın'da milyonluk dolandırıcılık iddiası
14:19 İstanbul'da iş yerlerine dadanan hırsızlık çetesi polis tarafından çökertildi
14:17 Açık unutulan elektrikli fritöz yangın çıkardı
14:15 Avcılar'da denizden erkek cesedi çıktı
14:14 Tunus'un başkentinde intihar saldırısı: 5 yaralı